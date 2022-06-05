Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/6/2022: Triệu Lệ Dĩnh đổi sang tạo hình công chúa kiêu kỳ, Ngu Thư Hân bắt đầu thử phong cách gợi cảm?

Sao quốc tế 05/06/2022 09:00

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. So với tài nguyên điện ảnh – truyền hình thì tài nguyên tạp kỹ của Ngụy Đại Huân tốt hơn gấp mấy lần.

2. Ở Hoa Tỷ Đệ, Đinh Trình Hâm được các chị sủng ái.

3. Mao Bất Dịch, Tiểu Quỷ sẽ cùng tham gia Keep Running.

4. Hứa Khải những năm này tạm thời sẽ giấu kín chuyện yêu đương, anh đang là tiểu sinh được lứa tiểu hoa 85 ưa thích, tài nguyên cũng khởi phát, được các chị nâng đỡ.

5. Triệu Lệ Dĩnh đang thử đổi sang tạo hình công chúa vừa kiêu kỳ, vừa đáng yêu. Phong cách bình thường của cô quá yên tĩnh, có chút hơi cứng nhắc, không đem tới cảm giác thú vị.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/6/2022: Triệu Lệ Dĩnh đổi sang tạo hình công chúa kiêu kỳ, Ngu Thư Hân bắt đầu thử phong cách gợi cảm? - Ảnh 1

6. Tới đây Vương Tâm Lăng sẽ đi show của Lam đài, sau này cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn trên truyền hình.

7. Đoàn làm phim Luận Anh Hùng Ai Mới Xứng Anh Hùng đang rất nóng mắt với Mộng Hoa Lục, cảm thấy nền tảng không công bằng chút nào.

8. Chu Nhất Long và Dương Dung đối với nhau cực kỳ tốt, hai người chưa từng ở bên nhau

9. Ngu Thư Hân bắt đầu thử phong cách gợi cảm.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/6/2022: Triệu Lệ Dĩnh đổi sang tạo hình công chúa kiêu kỳ, Ngu Thư Hân bắt đầu thử phong cách gợi cảm? - Ảnh 2

10. Trước kia Quan Hiểu Đồng làm người phát ngôn cho không ít thương hiệu tai tiếng, gần đây nhất cử nhất động của cô đều bị giám sát.

11.  Show hài độc thoại sẽ mời Dương Mịch, Thành Long, Mao Bất Dịch và Giả Nãi Lượng.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Ngu Thư Hân sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao phim Trung Quốc

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