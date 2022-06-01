Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/6/2022: Quan hệ của Lưu Thi Thi và Nghê Ni khá tốt, Địch Lệ Nhiệt Ba không yêu đương với người cùng ngành giải trí?

Sao quốc tế 01/06/2022 13:00

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/6/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Đáng ra Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Trúc Diệp Thiên của Lưu Thi Thi đóng chính phải khởi động trước bộ kia, nhưng quá trình chuẩn bị có chút vấn đề. Cho lên, xác xuất lớn nữ diễn viên đã rút lui, chuyển sang đóng Nhất Niệm Quan Sơn, hợp tác với Lưu Vũ Ninh.

2. Hợp đồng của Cung Tuấn với công ty sắp hết hạn. Bây giờ cả Hòa Tụng và Quang Tuyến đều muốn ký với anh ấy.

3. Trương Chân Nguyên không có tài nguyên, công ty cũng không nâng đỡ anh.

4. Vốn Thích Vy muốn tham gia Tỷ Tỷ Đạp Sóng Rẽ Gió mùa này nhưng sát thời điểm quyết định lại phát hiện mang thai nên đành bỏ lỡ.

5. Quan hệ của Lưu Thi Thi và Nghê Ni cũng khá tốt, sắp tới có thể 2 người sẽ hợp tác.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/6/2022: Quan hệ của Lưu Thi Thi và Nghê Ni khá tốt, Địch Lệ Nhiệt Ba không yêu đương với người cùng ngành giải trí? - Ảnh 1

6. Từ bây giờ sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các thương hiệu mà người nổi tiếng phát ngôn, làm người đại diện. Hẳn sau đây sẽ có một làn sóng sao Hoa ngữ bị phạt.

7. Tiếp theo truyền thông sẽ chiếu bộ phim xưa cũ của Trần Kiều Ân, có thể nhà đài không muốn phải bỏ một số tiền quá lớn để mua bản quyền phim mới nữa.

8. Nhậm Gia Luân đã lên kế hoạch để tự mình làm chủ rồi. Hợp đồng của anh ấy với Hoan Thụy sắp hết hạn, sau khi hết hạn các nghệ sĩ của Hoan Thụy đều từ từ rời đi. 

9. Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không tính đến chuyện yêu đương với người thuộc giới giải trí.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/6/2022: Quan hệ của Lưu Thi Thi và Nghê Ni khá tốt, Địch Lệ Nhiệt Ba không yêu đương với người cùng ngành giải trí? - Ảnh 2

10. Bộ Vụng Trộm Không Giấu được được định dàn diễn viên chính là Triệu Lộ Tư và Lâm Nhất.

11. Trương Nhất Sơn bây giờ phát triển ở mức trung bình. Sau khi bộ phim "Dư Tội" hot lên trước đây, tài nguyên của anh ấy rõ ràng là tốt hơn nhiều, nhưng sau đó anh ấy ngừng tham gia các chương trình giải trí vì lý do sức khỏe, tài nguyên phim ảnh ngày càng ít đi. Các bộ phim được chiếu sau này đều rất bình thường nên tài nguyên tiếp tục giảm.

12. Chương Nhược Nam đã không còn là nghệ sĩ được Quang Tuyến nâng đỡ nhất nữa.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/5/2022: Triệu Kim Mạch không thích đóng phim ngôn tình, Triệu Lộ Tư đang bắt đầu tiếp xúc với phim mới?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (31/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Lưu Thi Thi Địch Lệ Nhiệt Ba Nghê Ni sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao Phim Trung Quốc

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