Khám phá nguồn dinh dưỡng và tác dụng của quả vú sữa hoàng kim

Vú sữa hoàng kim, còn được biết đến với tên gọi khác là quả abiu, có tên khoa học là Pouteria caimito. Đây là một loại trái cây nhiệt đới có nguồn gốc từ vùng Amazon của Nam Mỹ, đặc biệt phổ biến ở các quốc gia như Brazil, Colombia, Peru và Venezuela. Ngày nay, loại quả này đã được trồng ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam và nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều người.

Bên trong thịt quả thường chứa từ một đến bốn hạt màu đen, bóng, không ăn được. Một điểm đặc trưng của loại quả này là phần thịt quả có kết cấu giống như thạch, mềm mịn và tan ngay trong miệng. Chính vì những đặc điểm nổi bật cả về hình thức lẫn hương vị, vú sữa hoàng kim không chỉ là một loại trái cây tráng miệng thông thường mà còn được xem là một món quà quý giá từ thiên nhiên.

Về hình dáng, quả có dạng hình tròn hoặc hình bầu dục, với lớp vỏ ngoài màu vàng tươi, sáng bóng khi chín. Kích thước của quả có thể thay đổi, thường dao động từ 4 đến 10 cm đường kính. Khi cắt đôi, phần thịt quả bên trong hiện ra với màu trắng trong hoặc hơi mờ, kết cấu mềm, mọng nước và có vị ngọt thanh mát. Nhiều người mô tả hương vị của nó là sự kết hợp tinh tế giữa caramel, vani và sữa, tạo nên một trải nghiệm vị giác vô cùng độc đáo và hấp dẫn.

Dinh dưỡng của vú sữa hoàng kim

Vú sữa hoàng kim cung cấp năng lượng chủ yếu từ carbohydrate, cùng chất xơ, một số vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật. Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa; vitamin C góp phần duy trì hoạt động miễn dịch và tổng hợp collagen; vitamin nhóm B tham gia chuyển hóa năng lượng. Quả cũng chứa các hợp chất phenolic có khả năng chống oxy hóa trong nghiên cứu phòng thí nghiệm, nhưng cần thêm nghiên cứu để xác định tác động thực tế đối với sức khỏe. Thành phần dinh dưỡng thay đổi tùy giống, độ chín và điều kiện trồng trọt.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn vú sữa hoàng kim có tác dụng gì?

Hỗ trợ hệ miễn dịch: Vitamin C tham gia vào nhiều chức năng của hệ miễn dịch và góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Vì vậy, bổ sung các loại trái cây chứa vitamin C như vú sữa hoàng kim là một cách giúp đa dạng hóa nguồn dưỡng chất trong chế độ ăn.

Hỗ trợ hoạt động tiêu hóa: Chất xơ giúp tăng khối lượng phân và hỗ trợ nhu động ruột, từ đó góp phần duy trì việc đi tiêu đều đặn và hạn chế táo bón. Một số loại chất xơ còn có thể trở thành nguồn dinh dưỡng cho hệ vi sinh vật đường ruột.

Góp phần duy trì sức khỏe thị giác: Vitamin A có vai trò quan trọng đối với chức năng bình thường của mắt, đặc biệt là khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu. Một chế độ ăn cung cấp đầy đủ vitamin A và các dưỡng chất cần thiết giúp duy trì sức khỏe thị giác.

Bổ sung các hợp chất chống oxy hóa: Các hợp chất chống oxy hóa có nguồn gốc thực vật như polyphenol góp phần bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa. Việc ăn đa dạng trái cây và rau củ cũng là một phần quan trọng của chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Hỗ trợ sức khỏe làn da: Vitamin C cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen - protein tham gia duy trì cấu trúc của da và nhiều mô liên kết. Bổ sung vitamin C thông qua chế độ ăn cân đối có thể góp phần duy trì làn da khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn vú sữa hoàng kim thế nào cho đúng?

Vú sữa hoàng kim có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành sinh tố, món tráng miệng. Nên chọn quả chín, vỏ vàng đều, không dập hỏng; rửa sạch trước khi ăn, dùng thìa lấy thịt và loại bỏ hạt hoàn toàn, nhất là khi cho trẻ nhỏ sử dụng. Khi chế biến, nên hạn chế thêm đường, sữa đặc hoặc siro. Do quả chứa đường tự nhiên và carbohydrate, người cần kiểm soát đường huyết nên chú ý khẩu phần. Vú sữa hoàng kim có thể làm phong phú thực đơn, nhưng không thay thế chế độ ăn cân đối và lối sống lành mạnh.