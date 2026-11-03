TP.HCM: Nhà máy hơn 1.600 công nhân bất ngờ giải thể

Lãnh đạo công ty đã trực tiếp thông báo với người lao động về việc nhà máy tại KCN Bàu Bàng (xã Bàu Bàng, TPHCM) chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh từ 14h ngày 2/11. Được biết, công ty có 1.611 người, trong đó có 259 lao động từ các đơn vị thuê ngoài.

Theo thông tin báo Dân trí , Ông Trương Văn Phong, Phó trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA), cho biết chủ sở hữu duy nhất của Công ty TNHH ECCO (Việt Nam) đã có quyết định giải thể doanh nghiệp.

Tập đoàn muốn kết thúc dự án ở Việt Nam để tập trung mở rộng sản xuất tại trụ sở chính ở Đan Mạch và một số nhà máy hiện hữu khác nhằm hướng đến tính bền vững trong dài hạn.

Theo lý giải của doanh nghiệp, quyết định này được đưa ra do tình hình kinh tế gặp khó khăn. Sau nhiều năm nhu cầu thị trường suy giảm, Tập đoàn Ecco muốn tái cấu trúc lại mạng lưới sản xuất toàn cầu do tình trạng công suất dư thừa đáng kể.

Trong một đoạn clip được công nhân đăng tải lên mạng xã hội, lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh quyết định này xuất phát từ các yêu cầu kinh doanh và sản xuất ở góc độ toàn cầu, không phản ánh kết quả làm việc, năng lực hay sự tận tâm của đội ngũ nhân viên tại Việt Nam. Người đại diện bày tỏ đơn vị luôn ghi nhận những đóng góp mà người lao động đã dành cho công ty.

Theo thông báo, hợp đồng lao động của phần lớn nhân viên sẽ chấm dứt vào ngày 30/11.

Một số ít người lao động sẽ ở lại làm việc trong vài tháng để hỗ trợ hoàn tất quá trình giải thể theo quy định và sẽ được thông báo về phương án làm việc tiếp theo. Đối với những người không nhận được đề nghị tiếp tục làm việc, hợp đồng lao động sẽ chấm dứt vào ngày 30/11 hoặc vào thời điểm hết hạn hợp đồng lao động (nếu sớm hơn).

Trong thời gian từ ngày 3 đến 30/11, người lao động không phải đến nhà máy hoặc văn phòng, trừ khi có thông báo khác từ công ty.

Ông Trương Văn Phong cho hay chiều 2/11, Ban quản lý cùng Liên đoàn Lao động TPHCM, chính quyền địa phương, đại diện chủ đầu tư hạ tầng đã có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo công ty và đại diện công đoàn công ty.

Tại buổi làm việc, cơ quan chức năng đã hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định, đồng thời bàn phương án giải quyết các chế độ chính sách và giải quyết việc làm cho người lao động.

Sau khi làm việc, ban lãnh đạo công ty thống nhất phương án và ban hành thông báo về việc chi trả phúc lợi cho người lao động.

Cụ thể, việc sản xuất sẽ được thực hiện đến hết 14h ngày 2/11. Về khoản lương tháng 10, công ty đã chi trả cho người lao động. Lương tháng 11 sẽ được tính đến hết ngày 30/11 dù thời gian đó người lao động sẽ không đến công ty làm việc.

Đáng chú ý, công ty cam kết chi trả lương tháng 13 cho toàn thể cán bộ, công nhân viên, bao gồm cả những lao động đang nghỉ thai sản. Khoản tiền này được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc thực tế của mỗi người trong năm dương lịch, tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động, theo chính sách đã được doanh nghiệp áp dụng trong những năm qua.

Công ty sẽ bố trí nhân viên nhân sự hỗ trợ người lao động giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền lương, phúc lợi, bảo hiểm và những quyền lợi khác.

Lương tháng 11 và các khoản hỗ trợ sẽ được công ty chi trả cho cán bộ công nhân viên và người lao động chậm nhất là ngày 30/11. Theo đó, công ty không nợ bảo hiểm xã hội.

Lương tháng 11 và các khoản hỗ trợ sẽ được công ty chi trả cho cán bộ công nhân viên và người lao động chậm nhất là ngày 30/11. Ảnh: Báo VNExpress.

Theo thông tin báo VNExpress, ông Phùng Thái Quang, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM, cho biết đã yêu cầu công đoàn khu công nghiệp và tại doanh nghiệp rà soát danh sách công nhân để hỗ trợ lao động mất việc. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn TP HCM rà soát các chính sách doanh nghiệp công bố, đối chiếu quy định pháp luật và giám sát thực hiện.

Theo ông Quang, ngay trong ngày 2/11, Công đoàn kết nối 8 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng tổng cộng 3.330 lao động, gồm AMPACS International, T.O.P Outdoor, Chervon Việt Nam, Hailex Việt Nam, Fine Chemical Việt Nam, Kammi Vina, Arneplant Việt Nam và Leeda Việt Nam. Trong đó, AMPACS International có nhu cầu 2.000 người; các doanh nghiệp sản xuất đế giày, da giày có nhu cầu phù hợp để giới thiệu lao động ECCO chuyển việc. Công đoàn, Hepza và địa phương sẽ phối hợp kết nối, hỗ trợ công nhân tìm việc mới.

ECCO là thương hiệu giày Đan Mạch, thành lập năm 1963. Nhà máy tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, thuộc Bình Dương trước đây, nay là xã Bàu Bàng, TP HCM, được cấp phép đầu tư tháng 4/2017 và đi vào vận hành từ tháng 4/2020. Công ty đăng ký hoạt động tại khu công nghiệp đến năm 2057.

Nhà máy ECCO rộng 12 ha, vốn gần 861 tỷ đồng, công suất đăng ký 8,1 triệu sản phẩm giày và cấu kiện mỗi năm. Việc hơn 1.600 công nhân cần tìm việc mới diễn ra khi tuyển dụng cùng ngành còn hạn chế. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM, trong tháng 10, nhóm may, dệt, da giày ghi nhận 2.473 người tìm việc, gần gấp đôi 1.306 vị trí cần tuyển.