Đồng Nai: Một công ty chi đến 700 tỉ đồng thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Cụ thể, ước tính công ty chi khoảng 700 tỉ đồng để thưởng Tết cho đoàn viên, người lao động.

Theo thông tin báo Ng ười Lao Đ ộng , ngày 13/12, đại diện Công đoàn cơ sở Công ty Chang Shin Việt Nam (KCN Thạnh Phú, phường Tân Triều, Đồng Nai), cho biết mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho đoàn viên, người lao động công ty tương đương với mức thưởng các năm trước, do nội dung này đã được công đoàn cùng công ty ký kết và đưa vào thỏa ước lao động tập thể.

Lao động làm đủ một năm được thưởng một tháng lương ký hợp đồng chính thức, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 5% và cao nhất là 200%, tức hai tháng lương.

Công ty Chang Shin Việt Nam hiện nay có 40.881 lao động, trong đó tỉ lệ đoàn viên công đoàn là 99,9%.

C ông ty Chang Shin Vi ệt Nam chi kho ảng 700 tỉ đ ồng đ ể th ư ởng Tết cho đo àn viên, ng ư ời lao đ ộng. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Thu nhập bình quân năm 2025 của người lao động là gần 12 triệu đồng/tháng.

Đây là doanh nghiệp đông lao động nhất Đồng Nai, 100% vốn Hàn Quốc và chuyên sản xuất giày xuất khẩu.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đã có công ty công bố thưởng Tết, bình quân 14,5 triệu đồng/người. Theo báo Lao Động, ngày 12/12, Công ty Cổ phần Đồng Phú Cường (xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã công bố thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho đoàn viên, người lao động.

Công ty Cổ phần Đồng Phú Cường đã thông báo các khoản chi vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 như: Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng đạt theo loại A trong năm, thưởng 1 phần quà Tết, thưởng lao động tiên tiến, chi hỗ trợ tiền du lịch, chi thưởng tiền liên hoan tất niên, chi thưởng khuyến khích tích cực tham gia làm việc…

Theo đại diện lãnh đạo công ty, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho đoàn viên, người lao động nhận được bình quân là 14,5 triệu đồng/người lao động, cao hơn mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2025 hơn 20%.

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Đồng Phú Cường đã khen thưởng cán bộ công nhân viên hoàn thành kế hoạch năm 2025 (trước 16 ngày) với tổng số tiền hơn 2,3 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần Đồng Phú Cường chuyên ngành nghề sản xuất may mặc có hơn 2.500 người lao động.