Trong 6 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp siêu may mắn, núi tiền rơi xuống như mưa, ra đường đạp trúng hủ vàng, tương lai huy hoàng

Trong 6 ngày cuối tháng 10 âm lịch, Thiên Ấn mang lại nhiều niềm vui cho người tuổi Thìn, đặc biệt nếu như bạn đang làm trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, dịch vụ... Bạn dễ tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của mình, khiến nhiều người thán phục.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Vì vậy, khi bối rối trước tương lai, lạc lối trong việc tìm ra hướng đi cho mình, bạn có thể chia sẻ với người lớn và tham khảo ý kiến của họ.

Với kinh nghiệm phong phú của mình, người làm lãnh đạo hoàn toàn có đủ năng lực để dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Các mối quan hệ rộng rãi cũng giúp cho công việc được giải quyết thêm phần thuận lợi.

Con giáp tuổi Sửu

Trong 6 ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Sửu may mắn được Thiên Tài chiếu mệnh nên vận trình tiền bạc được đánh giá vô cùng khả quan. Người làm ăn kinh doanh kiếm được bộn tiền, đơn hàng ồ ạt khiến bạn có một ngày làm việc không ngơi nghỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc của những chú Trâu cũng trở nên suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ, bản mệnh dễ dàng tiến gần hơn đến với mục tiêu đã định. Cũng nhờ con giáp này có tinh thần cống hiến và phấn đấu hết mình cho công việc, được cấp trên đánh giá cao vì điều này.

Thủy – Thổ xung khắc lại gây ra những nỗi buồn tình cảm cho Sửu. Giữa bạn và người ấy ngày càng xuất hiện những cuộc tranh cãi không hồi kết khiến khoảng cách cứ lớn dần. Sự thật là không ai trong cả hai chịu đứng ra là bên nhún nhường nên tình hình cứ căng thẳng như vậy.

Con giáp tuổi Dậu

Trong 6 ngày cuối tháng 10 âm lịch, Lục Hợp giúp các mối quan hệ của tuổi Dậu tiến triển rất tốt, tạo ra cho bạn tâm trạng hào hứng, phấn khởi. Ngày này bản mệnh làm gì cũng vui vẻ, càng có ý nghĩa hơn khi được mọi người đồng tình ủng hộ. Trong mọi tình huống, bạn đều nhận được sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè để hoàn thành nhiệm vụ của mình hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này tài chính ở mức khá, thu nhập từ công việc chính đều đặn giúp bạn không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên, nếu muốn cuộc sống dư dả hơn, bạn sẽ cần kiếm thêm các khoản thu bên ngoài. Đồng thời hãy cố gắng tích tiểu thành đại, năng nhặt thì chặt bị. Tuổi dậu đừng vội vàng, tham lam mà mạo hiểm đầu tư lớn trước những rủi ro cao.

Ngay cả vận trình tình cảm của tuổi này cũng khởi sắc mạnh mẽ. Đào hoa nở rộ, người độc thân có thể sẽ gặp được tình yêu của đời mình một cách khá tình cờ. Cơ hội đã đến nhưng có thành công hay không lại phụ thuộc vào hành động của bạn, đừng mãi bị động chờ đợi nữa nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!