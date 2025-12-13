Ăn LỘC thần TÀI, 15 ngày cuối tháng 12, 3 con giáp ra cửa vấp trúng vận MAY, mở mắt thấy điềm lành, tiền đầy 2 tay, tương lai vụt sáng

Trong 15 ngày cuối tháng 12, được Lục Hợp hậu thuẫn, tuổi Tuất có khá nhiều tin đáng để vui mừng. Thời gian này, bạn có được hỗ trợ từ mọi người và cũng tạo ra được sự tôn trọng, nể phục trong tập thể bằng những biểu hiện xuất sắc của mình. Chính vì vậy công việc trở nên rất thuận lợi.

Nhìn chung mọi nỗ lực của con giáp này được đền đáp, nhân đà này bạn cũng thêm tự tin để tiếp tục chinh phục đến những nấc thang quan trọng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì bản mệnh có thể chọn thời điểm này để tiến hành sẽ rất may mắn.

Vận trình tình cảm rất đáng mong đợi. Các cặp đôi hài lòng với tình cảm hiện tại. Vận đào hoa rực rỡ với người độc thân, bạn có thể may mắn tìm được người tâm đầu ý hợp, đôi bên có những khởi đầu khá tốt đẹp, cũng có người sẽ nhận được tín hiệu muốn quay lại từ người cũ.

Con giáp tuổi Tỵ

Trong 15 ngày cuối tháng 12, do có Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ tự tin áp dụng những kiến thức mình đã biết vào thực tế công việc, nhờ vậy mà bạn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng, gây ấn tượng cho mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình làm ăn kinh doanh cũng có nhiều tiến triển tích cực. Bạn có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, dù hiện tại có thể sẽ phải khá vất vả song tương lai bạn sẽ được hưởng trái ngọt.

Tiếc rằng Hỏa khắc Kim cho thấy bản mệnh có quan điểm bất đồng với con cái hoặc cha mẹ. Cách biệt thế hệ khiến đôi bên có những quan điểm khác biệt và khó thấu hiểu suy nghĩ của nhau, nhưng đôi bên đều nên thử đặt mình vào vị trí của đối phương.

Con giáp tuổi Dần

Trong 15 ngày cuối tháng 12, có Tam Hợp, nhờ thế mà tuổi Dần hứa hẹn có mối quan hệ lý tưởng, cho phép bạn sống thật với chính mình trong khi mang đến điều gì đó mới mẻ. Nếu bạn đã tìm thấy một mối quan hệ như vậy, hãy trân trọng nó rất hiếm.

Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của tuổi Dần thực sự tốt trong ngày có Thiên Ấn, nhưng bây giờ không phải là lúc để bắt đầu một điều gì đó mới. Nếu bạn có những ý tưởng mới, hãy viết chúng vào nhật ký để đợi thời gian thích hợp mà thực hiện.

Bản mệnh là người kín đáo, sâu sắc và nhạy cảm. Đặc biệt, có khả năng quan sát tốt, phân tích nhạy bén và đưa ra phán đoán chính xác nên có thể khám phá nhiều cơ hội tiềm năng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!