Một bảng xếp hạng đang lan truyền đánh giá về cát-xê và khả năng diễn xuất của các diễn viên phim “Người làm ăn lớn” đã gây xôn xao.

Bộ phim “Người làm ăn lớn” (Đại sinh ý nhân) sau 4 ngày phát sóng đã vượt 1 tỉ lượt xem, rating trên đài CCTV-8 vượt 3%. Nhưng tâm điểm bàn luận của khán giả không chỉ xoay quanh cốt truyện, mà còn có vấn đề cát-xê và màn thể hiện của dàn diễn viên.

Những con số này làm dấy lên cuộc tranh luận về việc diễn xuất của diễn viên có tương xứng với mức cát-xê hay không.

Ở bảng này, nam diễn viên Thành Thái Sân nhận mức cát-xê 6 triệu NDT (khoảng 22 tỉ VND), không phải diễn viên có thù lao cao nhất trong đoàn, nhưng lại được chấm điểm diễn xuất đứng đầu với 9,5 điểm. Trong khi, nam chính Trần Hiểu nhận 10 triệu NDT (khoảng 37 tỉ VND) - cao nhất trong dàn diễn viên - nhưng diễn xuất chỉ được đánh giá ở vị trí thứ 3.

Thành Thái Sân đóng vai Thường Tứ Gia, không xuất hiện nhiều, nhưng chỉ một cảnh bị chôn sống đã khiến ông được gọi là “quân át chủ bài giấu kín” của tác phẩm.

Trong cảnh quay, đất vùi đến ngực, cổ ông khẽ nổi gân xanh, khóe miệng nhếch thành một nụ cười nửa cam chịu nửa thách thức, ánh mắt từ sợ hãi chuyển sang quyết liệt. Không một lời thoại, nhưng trên mạng xã hội ngập tràn những bình luận nhận xét rằng: “Diễn xuất của Thành Thái Sân xứng đáng ảnh đế”.

Khán giả càng bất ngờ khi tìm hiểu về sự nghiệp của Thành Thái Sân. Người đàn ông 54 tuổi này từng là công nhân nhà máy thép Sơn Tây (Trung Quốc), 29 tuổi mới bỏ công việc ổn định để thi vào Học viện Hí kịch Trung ương.

Trong đoàn phim, ông được gọi là “Thành Thái Y” vì thường mang dụng cụ châm cứu đến giúp đồng nghiệp giảm mệt mỏi. Phong cách diễn xuất “tĩnh như dòng sông” của ông gắn liền với thói quen luyện thư pháp và nghiên cứu y học cổ truyền lâu năm.

Nam diễn viên Hoàng Chí Trung cũng nhận 6 triệu NDT, nhưng diễn xuất được đánh giá là “đỉnh cao áp lực”. Trong vai Lý Vạn Đường, ông chỉ cần ngồi trên ghế thái sư, nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt qua cũng khiến khán giả nín thở.

Trong cảnh đối đầu Trần Hiểu tại nhà tù, ánh lệ lóe lên trong mắt ông đã thể hiện rõ uy nghi của một thương nhân lão luyện và nỗi đau của một người cha.

Khán giả nhận xét, cát-xê của các diễn viên gạo cội chỉ bằng 70% diễn viên trẻ, nhưng diễn xuất tinh tế của họ lại nâng cao chất lượng toàn bộ tác phẩm.

Mức cát-xê 10 triệu NDT của Trần Hiểu gây tranh cãi nhất. Song, nam diễn viên đã hy sinh không ít mới có được mức thù lao này. Để phù hợp hình tượng phạm nhân bị lưu đày, Trần Hiểu giảm tổng cộng gần 12 kg, tỉ lệ mỡ cơ thể xuống 8%. Nam diễn viên phải mặc áo mỏng quay phim liên tục 6 tiếng trong cảnh bão tuyết, với thời tiết âm 20 độ C.

Trong cảnh quay đuối nước, Trần Hiểu nhiều lần chìm xuống bể cá để tập nín thở, cho đến khi đạo diễn hô “cắt” anh mới bò lên thành bể nôn ói. Ở cảnh cứu người trong đầm lầy, nam diễn viên lăn vào bùn hơn 20 lần đến mức kiệt sức.

Để thể hiện được hình tượng thương nhân, Trần Hiểu còn học trước chứng chỉ thẩm trà, luyện tính toán bằng bàn tính đến chai tay.

Sự tận tâm của Trần Hiểu đã chuyển hóa thành dữ liệu thật, khi ngay ngày đầu phim lên sóng, nam diễn viên trực tiếp kéo thêm 470.000 hội viên mới cho nền tảng. Tuy nhiên, người hâm mộ tỏ ra lo lắng khi Trần Hiểu đánh đổi sức khỏe để nhận vai diễn.