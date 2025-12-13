Triệu Vy kiệt quệ tài chính, không trả nổi khoản nợ sau khi ly hôn với chồng

Ngày 11/12, hình ảnh Triệu Vy ngồi ăn tại một quán vỉa hè gây xôn xao. Trong loạt ảnh do người hâm mộ ghi lại, gương mặt của cô sưng và có dấu hiệu tăng cân, khiến nhiều khán giả thừa nhận không còn nhận ra ngôi sao Hoàn Châu cách cách.

Mới đây, truyền thông xôn xao tin Triệu Vy gặp vấn đề sức khỏe khiến ngoại hình thay đổi rõ rệt, đồng thời bị phong tỏa tài sản nên rơi vào cảnh thiếu tiền trả nợ.

Trên mạng xã hội, Triệu Vy gần như không cập nhật gì mới, thỉnh thoảng chỉ đăng ảnh du lịch nhưng tránh để lộ ngoại hình.

Tháng 11 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy đang tìm cách che giấu tài sản và né tránh trách nhiệm bồi thường sau khi thua kiện. Đáp lại, Triệu Kiện - anh trai Triệu Vy - đã lên tiếng chỉ trích những tài khoản lan truyền tin thất thiệt, cho rằng họ “thiếu đạo đức nghề nghiệp” và “vu khống không biết xấu hổ”.

Anh khẳng định em gái không sử dụng quỹ tín thác nước ngoài hay bất kỳ thủ đoạn tài chính nào để tẩu tán tài sản, đồng thời tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Đây không phải lần đầu Triệu Kiện lên tiếng bảo vệ em gái. Tháng 7 năm nay, anh từng đăng bài dài phản bác các tin đồn vô căn cứ, bao gồm cả việc gán ghép Triệu Vy với đường dây buôn người xuyên quốc gia, đồng thời tuyên bố khởi kiện những tài khoản phát tán thông tin sai lệch.

Triệu Vy từng là một trong tứ đại hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ, nổi tiếng với vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu cách cách và nhiều tác phẩm ăn khách như: Họa bì, Tân dòng sông ly biệt, Mẹ hổ bố mèo…

Trước khi bị phong sát ngầm vào năm 2021, cô còn hoạt động trong vai trò đạo diễn, ca sĩ và nhà đầu tư, từng đạt danh xưng tỷ phú USD nhờ các thương vụ kinh doanh thành công.

Năm 2018, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) xử phạt Triệu Vy và chồng cũ - doanh nhân Huỳnh Hữu Long - vì gian lận trên thị trường chứng khoán. Cả hai bị phạt 300.000 NDT/người (hơn 1,1 tỷ đồng) và cấm giao dịch trong 5 năm.

Vụ việc khiến hoạt động kinh doanh của Triệu Vy lao dốc, kéo theo khoảng gần 500 vụ kiện từ các đối tác. Hàng loạt tài sản bị phong tỏa, khiến khối tài sản từng ước tính tới 1 tỷ USD bị thu hẹp đáng kể.

Trước biến cố, Triệu Vy là cổ đông của 17 công ty trong nhiều lĩnh vực như điện ảnh, đầu tư, công nghệ, bất động sản… Hiện tại, chỉ còn một công ty mang tên cô được cho là còn hoạt động. Trong 5 năm qua, nữ diễn viên gần như vắng bóng trên truyền thông và được cho là dành thời gian nghiên cứu Phật pháp.