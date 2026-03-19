Trong vòng 10 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp chiêu dụ Thần Tài, tài khoản nhảy số liên tục, may mắn kề cận, giàu có vững bền

Tâm linh - Tử vi 19/03/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp chiêu dụ Thần Tài, tài khoản nhảy số liên tục, may mắn kề cận, giàu có vững bền trong vòng 10 ngày cuối tháng 3 này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Trong vòng 10 ngày cuối tháng 3, Lục Hợp cho thấy may mắn với người tuổi Mùi. Công việc có quý nhân dìu dắt nên bạn cảm nhận rõ mọi việc trở nên êm ả hơn. Dù làm trong môi trường nào, vị trí nào, bên cạnh bạn vẫn luôn có những người đồng nghiệp, cấp trên tốt bụng và nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ bạn. 

Trong vòng 10 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp chiêu dụ Thần Tài, tài khoản nhảy số liên tục, may mắn kề cận, giàu có vững bền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Hôm nay cũng là ngày để bản mệnh tăng thêm thu nhập cho mình. Cát khí sẽ mang tới cho người làm ăn buôn bán có lộc hơn thường ngày, vất vả hơn nhưng bù lại thì khoản lợi nhuận thu về cũng tốt hơn bình thường gấp nhiều lần.

 

Ngũ hành tương sinh giúp đường tình duyên của người độc thân có những dấu hiệu khả quan. Điều này cho thấy bản mệnh đã biết cách để cuốn hút người khác phái và xác định mục tiêu theo đuổi cho mình. Người đã có đôi thì có kế hoạch để hâm nóng tình cảm với người ấy của mình, xóa nhòa sự lạnh nhạt bấy lâu.

Con giáp tuổi Hợi 

Trong vòng 10 ngày cuối tháng 3, Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được êm ấm. Bản mệnh có thể cảm thấy mình trở nên lạc lõng vì không nhận được sự ủng hộ của bất cứ ai. Trước mắt, bạn hãy dành thời gian để xem lại kế hoạch xem sao.  

Trong vòng 10 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp chiêu dụ Thần Tài, tài khoản nhảy số liên tục, may mắn kề cận, giàu có vững bền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mối quan hệ với nửa kia cũng không mấy êm đẹp. Đôi bên dễ xảy ra chiến tranh lạnh vì không biết cách thông cảm cho nhau. Cả hai đều cần bình tĩnh ngồi lại nói chuyện để tháo gỡ mọi vấn đề. Vợ chồng không nên nghĩ đến chuyện hơn thua.

 

Chính Ấn cho thấy những người đi theo con đường học tập, nghiên cứu hoặc công danh sự nghiệp có những bước tiến lớn trong công việc. Bạn được cấp trên giao cho nhiều trách nhiệm lớn lao và bạn luôn cố gắng để không phụ sự tin tưởng đó.

Con giáp tuổi Dậu 

Trong vòng 10 ngày cuối tháng 3, nhờ có tam hợp nâng đỡ, tuổi Dậu có thể phát triển một cách tự tin những lĩnh vực mà mình muốn. Đừng quá lo lắng về tuổi tác của bản thân bởi chỉ cần con giáp này thực sự đam mê và nỗ lực thì không bao giờ là muộn.

Trong vòng 10 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp chiêu dụ Thần Tài, tài khoản nhảy số liên tục, may mắn kề cận, giàu có vững bền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có thể bản mệnh không được nhiều người ủng hộ nhưng chỉ có chính bản mệnh mới quyết định mình sẽ làm gì. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, con giáp này nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ Thần hoặc Tài Thần, giúp cho mọi việc được tiến triển một cách thuận lợi hơn.

Ngày mới hôm nay, tuổi Dậu được nhắc nhở những người đang đi làm nên chú ý cách cư xử với những đồng nghiệp xung quanh. Nếu có mâu thuẫn hoặc tranh chấp nào xảy ra trong tập thể, hãy cố giữ mình đứng ở vị trí ngoài cuộc hoặc trung lập để tránh rắc rối không đáng có ảnh hưởng đến khả năng thăng tiến của mình.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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