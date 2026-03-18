Từ nay đến đầu tháng 4 dương lịch, 3 con giáp một bước lên đời, tiền đổ vào nhà như thác đổ, giàu có ngút trời, may mắn ngập tràn

Từ nay đến đầu tháng 4 dương lịch, con giáp tuổi Tý chịu ảnh hưởng từ Chính Ấn nên có hơi uể oải, chậm chạp trong công việc. Cuối tuần vẫn phải đi chày thì đúng là có chút nản lòng. Tý cảm thấy không muốn cố gắng trong công việc nữa, bạn muốn buông xuôi mọi thứ.

Vận nhờ Tam Hợp nâng đỡ nên Tý gặp được nhiều người có ánh nhìn thiện cảm về mình. Bạn tuy nóng nảy nhưng ăn nói khéo léo nên khá được lòng những người xung quanh. Hôm nay nhiều người sẽ chọn ở bên gia đình của mình thay vì ra ngoài.

Con giáp tuổi Thìn

Từ nay đến đầu tháng 4 dương lịch, Nhị Hợp che chở, người tuổi Thìn không gặp phải khó khăn gì trong công việc. Nhờ đầu óc minh mẫn và kinh nghiệm phong phú mà bạn luôn sẵn sàng đối diện với mọi tình huống.

Bạn còn có thể được quý nhân giới thiệu cho cơ hội làm ăn, phát triển đầy triển vọng. Tất nhiên, để có thể đạt được kết quả lý tưởng thì bạn sẽ phải vất vả một thời gian, vì thế hãy cố gắng nhé, đừng nên chùn bước trước khó khăn, thành quả cuối cùng sẽ khiến bạn hài lòng.

Con giáp tuổi Sửu

Từ nay đến đầu tháng 4 dương lịch, vận may trong công việc của bạn đang trên đà phát triển và dự đoán bạn sẽ có bước đột phá trong sự nghiệp trong ngày hôm nay. Bạn nên từ bỏ phong cách làm việc trước đây và suy nghĩ nhiều hơn về nó để truyền cảm hứng cho những ý tưởng mới hơn.

Chính Tài tương trợ nên Sửu khá đỏ trong vấn đề tiền bạc. Con giáp này hạn chế được việc chi tiêu hoang phí cho những món đồ không cần thiết. Bạn cũng dễ từ chối được những cuộc hẹn không quan trọng trong ngày này nên cũng tiết kiệm được một khoản tiền.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!