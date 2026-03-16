Dự đoán cuối tháng 3 dương lịch, 3 con giáp quét sạch mây mù, một bước lên tiên, vận mệnh đỏ thắm, tiền tài vô biên

Cuối tháng 3 dương lịch, đường tài lộc của tuổi Ngọ vượng phát lên trông thấy. Doanh thu từ các dự án, hợp đồng trước đây lần lượt đổ về, nhưng bản mệnh đừng vui quá mà quên mất công việc hiện tại. Thu nhập khá ổn định giúp con giáp này thoải mái làm những việc mình muốn, không phải chịu gánh nặng về tài chính quá nhiều.

Tuy nhiên, ngũ hành sinh xuất cũng sẽ gây ra chút xáo trộn trong vận trình tình cảm của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay. Con giáp này vốn phóng khoáng, yêu tự do, muốn làm nhiều việc mình thích cho nên việc bị bó buộc trong một mối quan hệ có thể khiến bản mệnh cảm thấy bức bối, nhàm chán.

Cuối tháng 3 dương lịch, nhờ có Tam Hội trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng và hai người có thể bắt tay cùng phát triển. Công việc của người làm công ăn lương cũng có những chuyển biến tích cực. Bạn sẵn sàng nhận trách nhiệm ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim, bản mệnh luôn rất tự hào về gia đình mình vì sự thấu hiểu giữa các thành viên. Bạn luôn quan niệm người trong nhà cần trò chuyện, tâm sự với nhau, cùng nhau đối diện với khó khăn.

Con giáp tuổi Thân

Cuối tháng 3 dương lịch, tuổi Thân có thể gia tăng nguồn thu nhập của mình nhờ nghề tay trái. Người theo nghiệp buôn bán kinh doanh cũng có vận may này khi chuyện làm ăn thuận lợi thấy rõ, phát tài phát lộc, tạo tiền đề để thực hiện những kế hoạch trong tương lai. Tuy nhiên, bản mệnh phải thận trọng kẻo mắc sai lầm mà đánh mất tiền bạc trong tay.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này tam hội mang tới những điều kiện thuận lợi cho tuổi Thân mở rộng mối quan hệ của mình. Đó có thể là mối quan hệ công việc hay tình cảm riêng tư con giáp này đều không thể dự đoán được, vì thế bản mệnh cứ cởi mở với tất cả mọi người khi có thể.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!