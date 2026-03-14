Từ ngày 13/3 đến 23/3/2026, 3 con giáp có số phát Tài phát Lộc, tiền vào như nước, tiễn nghèo đón giàu, ngập tràn may mắn

Tâm linh - Tử vi 14/03/2026 17:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết con giáp có số phát Tài phát Lộc, tiền vào như nước, tiễn nghèo đón giàu, ngập tràn may mắn từ ngày 13/3 đến 23/3/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Từ ngày 13/3 đến 23/3/2026, có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái bắt tay thực hiện công việc, dù cho nhiệm vụ được giao khó khăn đến đâu. Ngoài ra, bạn cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy có ai đó đang gặp khó khăn.   

Từ ngày 13/3 đến 23/3/2026, 3 con giáp có số phát Tài phát Lộc, tiền vào như nước, tiễn nghèo đón giàu, ngập tràn may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, có lẽ bạn đang nóng vội quá mức khi đưa ra quyết định mà chưa kịp suy nghĩ chu toàn. Thêm vào đó, bạn không nên dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa gặp khó khăn, bởi nếu cứ như vậy, bạn khó có thể phát triển bền vững.

 

Mộc sinh Hỏa, dù là con giáp không thích ràng buộc nhưng những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới vào thời điểm này. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình nếu chủ động và mở rộng lòng mình hơn.

Con giáp tuổi Thìn 

Từ ngày 13/3 đến 23/3/2026, có Tam Hợp ở bên trợ mệnh, công việc của người tuổi Thìn sẽ trở nên hanh thông suôn sẻ hơn rất nhiều. Bạn có cơ hội gặp gỡ đối tác, ký kết các hợp đồng quan trọng trong ngày đầu tiên đi làm của năm mới này.   

Từ ngày 13/3 đến 23/3/2026, 3 con giáp có số phát Tài phát Lộc, tiền vào như nước, tiễn nghèo đón giàu, ngập tràn may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thực Thần ghé thăm, bản mệnh có sẽ có khoản thu nhập không hề nhỏ trong ngày hôm nay. Đặc biệt là với người làm kinh doanh buôn bán hay nghề tự do, vận may tìm đến, tiền bạc sẽ đổ về túi con giáp này ầm ầm. 

 

Thổ Kim tương sinh, người độc thân có thể gặp được nhân duyên của cuộc đời mình một cách tình cờ và bất ngờ. Hãy mở lòng và cho đối phương cơ hội được tiếp cận và tìm hiểu thêm về nhau nhé.

Con giáp tuổi Thân 

Từ ngày 13/3 đến 23/3/2026, tuổi Thân có thể sẽ đón Thần Tài về thăm và giúp cho con giáp này kiếm tiền dễ dàng bằng chính sức mình chứ chẳng hề phải trông cậy vào người khác. Bản mệnh cảm thấy những nỗ lực và cố gắng của mình là hoàn toàn xứng đáng. 

Từ ngày 13/3 đến 23/3/2026, 3 con giáp có số phát Tài phát Lộc, tiền vào như nước, tiễn nghèo đón giàu, ngập tràn may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có thu nhập từ nghề tay trái khá rủng rỉnh và giúp cho con giáp này giải quyết được khá nhiều vấn đề đang đau đầu suy nghĩ. Kim khí vượng cũng là dấu hiệu cảnh báo về sức khỏe của tuổi Thân. Bản mệnh cảm thấy mệt mỏi trong người, vì đang cố gắng và nỗ lực quá mức nên không đủ quan tâm đến thân thể của mình.

Vận trình tình duyên cũng có dấu hiệu ảm đạm, có thể vì quá bận rộn mà con giáp này và đối phương không có nhiều thời gian bên nhau. Tình cảm đôi bên dần trở nên lạnh nhạt khi mà không có tiếng nói chung, cũng không san sẻ tâm tình. Hãy dành thời gian để hâm nóng mối quan hệ giữa hai người.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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