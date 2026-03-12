Tử vi 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, 3 con giáp phát huy tiềm năng, thu vén TÀI LỘC, may mắn triền miên, phúc vận tràn trề

Tử vi 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, có Tam Hợp ghé thăm hứa hẹn hôm nay tuổi Sửu sẽ có những trải nghiệm cực kỳ ngọt ngào kèm chút lãng mạn. Nếu có thể, bạn nên mạnh dạn rủ rê hay lên kế hoạch hẹn hò với bạn bè hoặc người ấy. Tỷ Kiên nhắc nhở con giáp tuổi Sửu đang không có mối quan hệ không tốt.

Kim - Thổ tương sinh hỗ trợ để bạn hào hứng hơn với các kế hoạch kiếm tiền trong ngày hôm nay. Ý tưởng tốt là một phần quan trọng, nếu bạn có được sự giúp đỡ của những người phù hợp thì mọi thứ càng suôn sẻ hơn nữa.

Tử vi 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, Tam Hội, tuổi Thân có thể hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Mọi việc vẫn tiến triển theo đúng kế hoạch đã đề ra. Con giáp này cũng là người chăm chỉ, biết nắm bắt thời cơ nên nhanh chóng học hỏi được thêm kiến thức bổ ích và khẳng định bản thân ở nơi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong thời gian này, vận trình tài lộc của những chú Khỉ cũng vô cùng khởi sắc. Tiền bạc dư dả, giúp Thân có thể chi tiêu thoải mái mà không phải suy nghĩ. Bạn cũng nên nhân cơ hội này để mở rộng quy mô kinh doanh, tìm kiếm thêm những đối tác, khách hàng tiềm năng.

Con giáp tuổi Tý

Tử vi 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, am Hợp quý nhân hỗ trợ, tính cách dịu dàng và nhạy cảm của Tý tỏa sáng, giúp bạn dễ dàng kết nối với người khác giới. Người độc thân có cơ hội bắt đầu một mối tình lãng mạn với người mình thích, những người đang trong mối quan hệ sẽ được nhận những lời ngọt ngào và tình cảm của họ sẽ bùng cháy mãnh liệt.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có một thôi thúc mạnh mẽ muốn tiêu tiền và không thể tiết kiệm được đồng nào. Hãy nhanh chóng thanh toán các khoản nợ khi bạn vẫn còn tiền và kiếm ra tiền trong ngày này. Sắp tới người làm kinh doanh khá may mắn, vượng lộc nhờ vía tốt từ khách hàng hoặc được trả nợ bất ngờ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!