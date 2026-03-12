Tử vi 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, 3 con giáp phát huy tiềm năng, thu vén TÀI LỘC, may mắn triền miên, phúc vận tràn trề

Tâm linh - Tử vi 12/03/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp phát huy tiềm năng, thu vén TÀI LỘC, may mắn triền miên, phúc vận tràn trề trong 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật này nhé!

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, có Tam Hợp ghé thăm hứa hẹn hôm nay tuổi Sửu sẽ có những trải nghiệm cực kỳ ngọt ngào kèm chút lãng mạn. Nếu có thể, bạn nên mạnh dạn rủ rê hay lên kế hoạch hẹn hò với bạn bè hoặc người ấy. Tỷ Kiên nhắc nhở con giáp tuổi Sửu đang không có mối quan hệ không tốt. 

Tử vi 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, 3 con giáp phát huy tiềm năng, thu vén TÀI LỘC, may mắn triền miên, phúc vận tràn trề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kim - Thổ tương sinh hỗ trợ để bạn hào hứng hơn với các kế hoạch kiếm tiền trong ngày hôm nay. Ý tưởng tốt là một phần quan trọng, nếu bạn có được sự giúp đỡ của những người phù hợp thì mọi thứ càng suôn sẻ hơn nữa.

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, Tam Hội, tuổi Thân có thể hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Mọi việc vẫn tiến triển theo đúng kế hoạch đã đề ra. Con giáp này cũng là người chăm chỉ, biết nắm bắt thời cơ nên nhanh chóng học hỏi được thêm kiến thức bổ ích và khẳng định bản thân ở nơi làm việc. 

Tử vi 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, 3 con giáp phát huy tiềm năng, thu vén TÀI LỘC, may mắn triền miên, phúc vận tràn trề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong thời gian này, vận trình tài lộc của những chú Khỉ cũng vô cùng khởi sắc. Tiền bạc dư dả, giúp Thân có thể chi tiêu thoải mái mà không phải suy nghĩ. Bạn cũng nên nhân cơ hội này để mở rộng quy mô kinh doanh, tìm kiếm thêm những đối tác, khách hàng tiềm năng. 

Con giáp tuổi Tý 

Tử vi 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, am Hợp quý nhân hỗ trợ, tính cách dịu dàng và nhạy cảm của Tý tỏa sáng, giúp bạn dễ dàng kết nối với người khác giới. Người độc thân có cơ hội bắt đầu một mối tình lãng mạn với người mình thích, những người đang trong mối quan hệ sẽ được nhận những lời ngọt ngào và tình cảm của họ sẽ bùng cháy mãnh liệt. 

Tử vi 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, 3 con giáp phát huy tiềm năng, thu vén TÀI LỘC, may mắn triền miên, phúc vận tràn trề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có một thôi thúc mạnh mẽ muốn tiêu tiền và không thể tiết kiệm được đồng nào. Hãy nhanh chóng thanh toán các khoản nợ khi bạn vẫn còn tiền và kiếm ra tiền trong ngày này. Sắp tới người làm kinh doanh khá may mắn, vượng lộc nhờ vía tốt từ khách hàng hoặc được trả nợ bất ngờ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 2 ngày 13 và 14/3/2026, 3 con giáp uống no lộc trời, một bước lên hương, giàu sang khỏi bàn, đổi đời trong gang tấc

Đúng 2 ngày 13 và 14/3/2026, 3 con giáp uống no lộc trời, một bước lên hương, giàu sang khỏi bàn, đổi đời trong gang tấc

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp uống no lộc trời, một bước lên hương, giàu sang khỏi bàn, đổi đời trong gang tấc vào đúng 2 ngày 13 và 14/3/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công