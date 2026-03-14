Trúng số độc đắc đúng ngày 15/3/2026, 3 con giáp gặp 'Quý Nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 14/03/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp gặp 'Quý Nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió' vào đúng ngày 15/3/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Trúng số độc đắc đúng ngày 15/3/2026, công việc của Hợi suôn sẻ hơn những ngày trước nhờ có Tam Hội. Bạn được người đi trước dẫn đường chỉ lối, gặp khúc mắc sẽ được giải quyết sớm. Quan hệ với đồng nghiệp, với người làm chung vô cùng vui vẻ, hòa thuận. 

Trúng số độc đắc đúng ngày 15/3/2026, 3 con giáp gặp 'Quý Nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Hai hành Thủy tương hòa nên người tuổi Hợi độc thân trong những ngày tới đây dễ được người khác giới thiệu cho đối tượng phù hợp với mình. Bạn còn là người sống biết điều nên nhờ đó mà các mối quan hệ được ổn định, gia đình hòa thuận.

 

Thực Thần độ mệnh cho tuổi Hợi ăn nên làm ra. Có sự hoàn trả nợ nần, hoặc phải giải quyết các việc đã có sự hẹn trước. Có cuộc đi ngắn gặp mặt, hội họp gặp gỡ liên quan đến tiền bạc có lợi cho bạn, có lộc từ khách hàng.

Con giáp tuổi Sửu 

Trúng số độc đắc đúng ngày 15/3/2026, Tam Hợp chưa hẳn là điều tốt trong thời gian này đối với con giáp tuổi Sửu. Bản mệnh dễ vướng vào một vài hiểu lầm không đáng có. Vì vậy, bạn nên chú ý “giữ mình” để tránh rơi vào những thị phi trong thời gian sắp tới.

Trúng số độc đắc đúng ngày 15/3/2026, 3 con giáp gặp 'Quý Nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài đưa ra những ý tưởng kiếm tiền đáng để xem xét, thực tế là chúng đã từng mang lại cho bạn thành công và chút khó khăn. Chính bạn trước đây đã bỏ cuộc mà thôi.

Hỏa - Thổ tương sinh mang lại sức sống tươi mới để bản mệnh thực hiện những dự định đang ấp ủ bao lâu nay. Nhiều người giảm cân thành công và có được vóc dáng trong mơ. 

Con giáp tuổi Tuất 

Trúng số độc đắc đúng ngày 15/3/2026, uổi Tuất có Thiên Ấn che chở nên làm gì cũng tự tin hơn, đó chính là yếu tốt tiên quyết để bạn đến gần hơn với thành công. Ngày này bản mệnh còn có cơ hội gặp quý nhân, mở ra cơ hội thăng tiến trong tương lai. Nhân cơ hội này mà thừa thắng xông lên thì bản mệnh có thể nhận được rất nhiều may mắn, tài lộc nữa. 

Trúng số độc đắc đúng ngày 15/3/2026, 3 con giáp gặp 'Quý Nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tin vui về tài chính cũng sẽ tìm đến với Tuất. Công việc thuận lợi đảm bảo nguồn thu nhập ổn định, bạn cũng có thể mạnh dạn triển khai các kế hoạch kiếm tiền bởi vận may đang đứng về phía bạn. Người làm kinh doanh buôn bán cũng có thêm những mối làm ăn khả quan nhờ tiếng lành đồn xa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, 3 con giáp phát huy tiềm năng, thu vén TÀI LỘC, may mắn triền miên, phúc vận tràn trề

Tử vi 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, 3 con giáp phát huy tiềm năng, thu vén TÀI LỘC, may mắn triền miên, phúc vận tràn trề

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp phát huy tiềm năng, thu vén TÀI LỘC, may mắn triền miên, phúc vận tràn trề trong 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ