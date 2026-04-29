Lá tía tô rất tốt nhưng lại là "khắc tinh" của 4 nhóm người này: Ăn nhiều lợi bất cập hại

Dinh dưỡng 29/04/2026 11:30

Tía tô là loại thảo dược quen thuộc của người Việt, tía tô tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng ăn được, dưới đây là những người không nên ăn nhiều lá tía tô.

Tía tô không chỉ là loại rau gia vị thông thường mà chứa nhiều hoạt chất có tác dụng sinh học. Trong lá tía tô có chứa lượng lớn tinh dầu, không chỉ tạo nên mùi thơm đặc trưng, mà còn có tác dụng kháng khuẩn, chống nấm, đào thải độc tố mạnh mẽ. Các hợp chất phenolic và flavonoid trong lá tía tô là những chất có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp chống viêm, ngăn chặn phản ứng dị ứng, bảo vệ tế bào, bảo vệ gan, ổn định hệ miễn dịch.

Lá tía tô rất tốt nhưng lại là 'khắc tinh' của 4 nhóm người này: Ăn nhiều lợi bất cập hại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lá tía tô còn được chứng minh có chứa một lượng đáng kể axit alpha-linolenic, đây là một loại omega-3 thực vật giúp giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch. Không những vậy, tía tô còn là loại rau giàu dinh dưỡng với hàm lượng sắt, canxi đáng kể, cùng các vitamin A, C, B2…

4 nhóm người không nên ăn lá 

Người đang dùng thuốc an thần hoặc thuốc chống trầm cảm

Lá tía tô có tác dụng an thần nhẹ lên hệ thần kinh trung ương. Khi dùng chung với các loại thuốc như benzodiazepines hoặc thuốc ngủ có thể làm tăng tác dụng phụ gây buồn ngủ quá mức, giảm khả năng tập trung và phản xạ. Vì vậy cần thận trọng khi ăn lá tía tô đối với những người này.

Người chuẩn bị phẫu thuật hoặc đang điều trị rối loạn đông máu

Acid rosmarinic và một số flavonoid có trong lá tía tô như perilla frutescens được khoa học chứng minh có tác dụng chống oxy hóa mạnh, kháng viêm, đặc biệt là khả năng ức chế sự tập kết tiểu cầu tương tự tác dụng nhẹ của aspirin. Điều này giúp cải thiện tuần hoàn máu nhưng lại làm tăng nguy cơ chảy máu trong và sau phẫu thuật. Do đó, tốt nhất nên ngưng sử dụng lá tía tô ít nhất 2 tuần trước khi thực hiện phẫu thuật.

Lá tía tô rất tốt nhưng lại là 'khắc tinh' của 4 nhóm người này: Ăn nhiều lợi bất cập hại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người thuộc thể chất âm hư hỏa vượng không được dùng lá tía tô

Người thuộc thể chất âm hư hỏa vượng thường có biểu hiện nóng trong, gò má đỏ, lòng bàn tay bàn chân nóng, miệng khô, tiểu tiện ít, nước tiểu đỏ, táo bón…. Đây là tình trạng do âm hư, tân dịch thiếu hụt, dương hỏa vọng động gây nên. Tía tô với tính ấm, vị cay sẽ làm tính hỏa càng vượng hơn, gây thiêu đốt tân dịch, dễ làm trầm trọng hơn các vấn đề khô khát, táo bón.

Người tự hãn

Tự hãn là tình trạng người tự ra mồ hôi, ra nhiều mồ hôi mặc dù không làm việc nặng. Tía tô thuộc nhóm các vị thuốc tân ôn giải biểu, có tác dụng phát hãn. Người tự hãn nếu dùng thêm tía tô có thể khiến huyền phủ đóng mở không đúng cách, mồ hôi ra không kiểm soát dẫn đến mất nước, thoát dương, kiệt sức.

Lá tía tô rất tốt nhưng lại là 'khắc tinh' của 4 nhóm người này: Ăn nhiều lợi bất cập hại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích nổi bật của lá tía tô

Hỗ trợ giảm dị ứng, tốt cho đường hô hấp

Nhờ chứa flavonoid và axit rosmarinic, lá tía tô có khả năng giảm phản ứng viêm và hỗ trợ làm dịu các triệu chứng dị ứng. Ngoài ra, mùi thơm đặc trưng từ tinh dầu còn giúp thư giãn và giảm cảm giác buồn nôn.

Góp phần bảo vệ trí não

Một số hoạt chất trong tía tô có khả năng hạn chế sự tích tụ của các protein có hại trong não - yếu tố liên quan đến suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi. Đồng thời, loại lá này cũng được cho là có tác dụng hỗ trợ tinh thần.

Kháng khuẩn, tăng cường đề kháng

Tía tô sở hữu đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại một số loại vi khuẩn và virus. Đây cũng là lý do loại lá này thường xuất hiện trong các món ăn giải cảm.

Lá tía tô rất tốt nhưng lại là 'khắc tinh' của 4 nhóm người này: Ăn nhiều lợi bất cập hại - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Kích thích tiêu hóa, ăn ngon miệng hơn

Hương thơm của tía tô giúp kích thích vị giác, thúc đẩy tiết dịch tiêu hóa, từ đó cải thiện cảm giác thèm ăn. Vì vậy, tía tô thường được kết hợp trong nhiều món ăn dân dã để tăng hương vị.

Tìm về hương vị tuổi thơ với bát chuối đậu om thịt nóng hổi, thơm nồng mùi tía tô

Tìm về hương vị tuổi thơ với bát chuối đậu om thịt nóng hổi, thơm nồng mùi tía tô

Sự hòa quyện giữa nước dùng chua thanh từ dấm bỗng, vị chuối xanh bùi bùi quyện trong từng miếng đậu rán vàng ươm, cùng hương thơm nồng nàn đặc trưng của tía tô, lá lốt... Tất cả tạo nên một bát canh chuối đậu thịt đậm đà, đánh thức mọi giác quan và gây thương nhớ cho bất kỳ ai thưởng thức.

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