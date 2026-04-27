Ăn gạo lứt đỏ mỗi ngày: Cơ thể bạn sẽ thay đổi kinh ngạc như thế nào?

Gạo lứt đỏ là loại gạo đỏ với lớp vỏ nguyên cám và hạt gạo nhỏ. Về giá trị dinh dưỡng, gạo lứt đỏ không những không thua kém mà thậm chí bổ sung nhiều chất vi lượng, chất xơ,… hơn các loại gạo khác.

Gạo lứt đỏ được mệnh danh là đặc sản Sóc Trăng và có tên khác là gạo lứt đỏ ST1 được nghiên cứu và tiến hành lai giống bởi kỹ sư Hồ Quang Cua. Giống gạo lứt đỏ có bề ngoài khá giống gạo huyết rồng bởi cùng sở hữu màu đỏ và gạo lứt đỏ là đời sau, được lai giống gạo huyết rồng với gạo thơm ST1 và ST3 thượng hạng.

Gạo lứt đỏ là loại gạo có màu đỏ bên ngoài, kích thước hạt gạo nhỏ dài vẫn còn nguyên lớp cám gạo, bên trong gạo màu trắng như thông thường. Thời gian sinh trưởng của gạo lứt đỏ dao động khoảng 4 tháng mỗi mùa vụ. Vì có bề ngoài màu đỏ nên gạo lứt đỏ rất hay bị nhầm lẫn với gạo huyết rồng. Tuy nhiên, đây là 2 loại gạo hoàn toàn khác nhau, gạo lứt đỏ là đời sau của gạo huyết rồng với nhiều công sức nghiên cứu.

Do đó, gạo lứt đỏ có thể xem là kết hợp tinh hoa giữa nhiều giống gạo ngon cao cấp, tạo nên giống gạo mới vừa đẹp mắt, ăn ngon, mềm dẻo, chứa vô vàn dinh dưỡng và rất có lợi cho sức khỏe.

Công dụng của gạo lứt đỏ đối với sức khỏe

Gạo lứt đỏ giữ nguyên lớp cám và mầm - nơi tập trung nhiều dưỡng chất quan trọng. Một số lợi ích nổi bật của gạo lứt đỏ có thể kể đến như:

Cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào

Gạo lứt đỏ chứa nhiều dưỡng chất có lợi như chất xơ hòa tan và không hòa tan, vitamin nhóm B, vitamin E, khoáng chất (magie, sắt, kẽm, mangan) cùng các hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin. Những thành phần này giúp bổ sung năng lượng, hỗ trợ chuyển hóa và duy trì hoạt động của cơ thể.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Gạo lứt đỏ được nhiều người lựa chọn nhờ khả năng hỗ trợ giảm cân. Hàm lượng chất xơ cao giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn và giảm lượng thức ăn nạp vào. Bên cạnh đó, chỉ số đường huyết thấp hơn gạo trắng giúp đường huyết tăng chậm sau bữa ăn, từ đó hạn chế tích tụ mỡ thừa, phù hợp với người ăn kiêng và theo đuổi lối sống lành mạnh.

Tốt cho hệ tim mạch

Nhiều nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn giàu ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt đỏ có thể cải thiện sức khỏe tim mạch. Các dưỡng chất trong loại gạo này giúp giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt, hỗ trợ ổn định huyết áp. Đồng thời, magie và chất xơ còn góp phần bảo vệ thành mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, từ đó phòng ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ.

Hỗ trợ phòng ngừa tiểu đường type 2

So với gạo trắng, gạo lứt đỏ có chỉ số đường huyết thấp và giàu chất xơ, giúp điều hòa hấp thu đường, hạn chế tăng đường huyết sau ăn. Loại gạo này phù hợp với người tiền đái tháo đường, có nguy cơ mắc tiểu đường type 2 hoặc cần kiểm soát đường huyết. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị thay thế một phần gạo trắng bằng gạo lứt đỏ để hỗ trợ kiểm soát đường huyết tự nhiên.

Hỗ trợ tiêu hóa và thanh lọc cơ thể

Hàm lượng chất xơ cao trong gạo lứt đỏ giúp kích thích nhu động ruột, phòng ngừa táo bón và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột phát triển khỏe mạnh. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong lớp cám gạo còn góp phần trung hòa gốc tự do, hỗ trợ quá trình đào thải độc tố và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Bảo quản gạo lứt đỏ như thế nào cho đúng cách?

Để gạo lứt đỏ luôn giữ được mùi thơm tự nhiên và giá trị dinh dưỡng, bạn nên bảo quản gạo trong hộp hoặc thùng đựng chuyên dụng có nắp đậy kín. Vị trí đặt gạo cần khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm ướt và không để gạo tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Cách bảo quản đúng sẽ giúp hạn chế tình trạng mốc, mối mọt và giữ chất lượng gạo trong thời gian dài.