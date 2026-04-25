Thân cây rau má nhỏ, mọc bò ở khắp nơi, đặc biệt ở nơi ẩm mát. Hoa của cây có màu trắng và quả màu nâu đen.

Rau má được biết đến với cây thân thảo, có nguồn gốc từ nước Úc, các đảo Thái Bình Dương,... Rau này có hình dạng giống như những đồng tiền xếp tròn nối tiếp nhau. Vì vậy, rau má còn có tên gọi khác liên tiền thảo.

Làm đẹp da và trị mụn: Rau má chứa hoạt chất saponin (như axit asiatic, axit madecassic) giúp tái tạo tế bào da, làm dịu da viêm, giảm mụn, mờ thâm và thúc đẩy quá trình sản xuất Collagen, tăng độ đàn hồi cho da.

Thanh nhiệt, giải độc gan: Theo Đông y, rau má có tính hàn, giúp giải nhiệt cơ thể, làm mát gan, trị rôm sảy, ngứa ngáy, đặc biệt hiệu quả vào mùa hè.

Lành vết thương nhanh chóng: Các hợp chất trong rau má có tác dụng đẩy nhanh quá trình tái tạo da, giúp vết thương mau lành và giảm nguy cơ để lại sẹo.

Cải thiện tuần hoàn máu và tim mạch: Rau má hỗ trợ tăng cường thành mạch, cải thiện tuần hoàn máu, giúp giảm tình trạng giãn tĩnh mạch và giảm cục máu đông ở chân.

Giảm lo âu, cải thiện trí nhớ: Hợp chất triterpenoid trong rau má có tác dụng giảm lo lắng, căng thẳng, tăng cường chức năng nhận thức và hỗ trợ giấc ngủ.

Lưu ý khi dùng rau má

Rau má rất tốt cho sức khỏe nhưng cần sử dụng đúng cách thì mới có được hiệu quả tốt nhất. Ngược lại, việc sử dụng sai cách có thể gây ra một số hậu quả không đáng có. Dưới đây là một số lưu ý dành cho bạn:

Những người không nên uống rau má: Loại rau này thường rất lành tính nhưng không phải phù hợp với tất cả mọi người. Những trường hợp không nên sử dụng rau má bao gồm bà bầu, phụ nữ đang cho con bú hoặc đang mong muốn có thai, người mắc bệnh gan, người mắc bệnh tiểu đường, người đang dùng thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm,…

Tuy rau má rất lành tính nhưng không nên lạm dụng. Mỗi ngày chỉ nên sử dụng từ 30 đến 40g rau má. Đặc biệt, không nên dùng trong thời gian dài. Nếu như không có chỉ định của bác sĩ thì không nên dùng rau má trong khoảng 6 tuần liên tiếp.

Mỗi đối tượng với tình trạng bệnh lý khác nhau, độ tuổi khác nhau sẽ phù hợp với liều dùng khác nhau. Do đó trước khi dùng rau má, bạn cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Không nên uống rau má để thay thế nước lọc.

Không nên uống rau má khi dùng thuốc tây.