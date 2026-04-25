Bất ngờ với 5 lợi ích sức khỏe từ loại rau dại ngoài vườn nhà: "Thần dược" rẻ tiền giúp thải độc, đẹp da

Dinh dưỡng 25/04/2026 11:30

Rau má không chỉ được biết đến là một loại rau sống ăn kèm trong bữa ăn hằng ngày mà trong y học rau má được ứng dụng rộng rãi với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Rau má được biết đến với cây thân thảo, có nguồn gốc từ nước Úc, các đảo Thái Bình Dương,... Rau này có hình dạng giống như những đồng tiền xếp tròn nối tiếp nhau. Vì vậy, rau má còn có tên gọi khác liên tiền thảo.

Bất ngờ với 5 lợi ích sức khỏe từ loại rau dại ngoài vườn nhà: 'Thần dược' rẻ tiền giúp thải độc, đẹp da - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thân cây rau má nhỏ, mọc bò ở khắp nơi, đặc biệt ở nơi ẩm mát. Hoa của cây có màu trắng và quả màu nâu đen.

5 lợi ích của rau má đối với sức khỏe 

Làm đẹp da và trị mụn: Rau má chứa hoạt chất saponin (như axit asiatic, axit madecassic) giúp tái tạo tế bào da, làm dịu da viêm, giảm mụn, mờ thâm và thúc đẩy quá trình sản xuất Collagen, tăng độ đàn hồi cho da.

Thanh nhiệt, giải độc gan: Theo Đông y, rau má có tính hàn, giúp giải nhiệt cơ thể, làm mát gan, trị rôm sảy, ngứa ngáy, đặc biệt hiệu quả vào mùa hè.

Lành vết thương nhanh chóng: Các hợp chất trong rau má có tác dụng đẩy nhanh quá trình tái tạo da, giúp vết thương mau lành và giảm nguy cơ để lại sẹo.

Cải thiện tuần hoàn máu và tim mạch: Rau má hỗ trợ tăng cường thành mạch, cải thiện tuần hoàn máu, giúp giảm tình trạng giãn tĩnh mạch và giảm cục máu đông ở chân.

Bất ngờ với 5 lợi ích sức khỏe từ loại rau dại ngoài vườn nhà: 'Thần dược' rẻ tiền giúp thải độc, đẹp da - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm lo âu, cải thiện trí nhớ: Hợp chất triterpenoid trong rau má có tác dụng giảm lo lắng, căng thẳng, tăng cường chức năng nhận thức và hỗ trợ giấc ngủ.

Lưu ý khi dùng rau má

Rau má rất tốt cho sức khỏe nhưng cần sử dụng đúng cách thì mới có được hiệu quả tốt nhất. Ngược lại, việc sử dụng sai cách có thể gây ra một số hậu quả không đáng có. Dưới đây là một số lưu ý dành cho bạn:

Những người không nên uống rau má: Loại rau này thường rất lành tính nhưng không phải phù hợp với tất cả mọi người. Những trường hợp không nên sử dụng rau má bao gồm bà bầu, phụ nữ đang cho con bú hoặc đang mong muốn có thai, người mắc bệnh gan, người mắc bệnh tiểu đường, người đang dùng thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm,…

Bất ngờ với 5 lợi ích sức khỏe từ loại rau dại ngoài vườn nhà: 'Thần dược' rẻ tiền giúp thải độc, đẹp da - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy rau má rất lành tính nhưng không nên lạm dụng. Mỗi ngày chỉ nên sử dụng từ 30 đến 40g rau má. Đặc biệt, không nên dùng trong thời gian dài. Nếu như không có chỉ định của bác sĩ thì không nên dùng rau má trong khoảng 6 tuần liên tiếp.

Mỗi đối tượng với tình trạng bệnh lý khác nhau, độ tuổi khác nhau sẽ phù hợp với liều dùng khác nhau. Do đó trước khi dùng rau má, bạn cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ.

Không nên uống rau má để thay thế nước lọc.

Không nên uống rau má khi dùng thuốc tây.

Đừng uống rau má tùy tiện nếu bạn thuộc 5 nhóm người "đại kỵ" này

Đừng uống rau má tùy tiện nếu bạn thuộc 5 nhóm người "đại kỵ" này

Rau má là thức uống quen thuộc, thanh mát và giàu dưỡng chất. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều hoặc không đúng cách, loại rau này có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Xem thêm
Từ khóa:   rau má công dụng của rau má dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 3 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này