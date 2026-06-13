Sắm hàng gia dụng chính hãng, tiết kiệm nửa chi phí với ưu đãi 50%++

Bước vào cao điểm mùa hè, nhu cầu nâng cấp không gian sống và mua sắm các thiết bị làm mát, đồ bảo quản thực phẩm hay thiết bị nhà bếp của các gia đình tăng mạnh. Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tối ưu chi phí, LocknLock Brand Day 2026 áp dụng mô hình bán hàng trực tiếp từ kho đến tay người tiêu dùng W2C. Bằng cách lược bỏ hoàn toàn các khâu trung gian, LocknLock đưa sản phẩm chính hãng đến tay khách hàng với mức giá tốt nhất. Đây được xem là cơ hội vàng để các tín đồ "nghiện nhà, yêu bếp" sắm sửa đồ dùng chất lượng, bền đẹp một cách tiết kiệm.

Tại không gian mua sắm trực tiếp ở hai tổng kho, khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy danh mục sản phẩm đa dạng từ các "trợ thủ" giải nhiệt mùa hè như quạt cây, quạt điện, các mẫu bình và ly giữ nhiệt thời trang , tiện lợi cho việc đi học, đi làm hay du lịch. Bên cạnh đó, phân khúc thiết bị điện gia dụng và đồ bếp cũng góp mặt với nhiều sản phẩm quen thuộc như nồi chiên không dầu, hộp bảo quản thực phẩm kín khí, bàn ủi hơi nước cầm tay, bàn chải điện... Việc trực tiếp xem, kiểm tra sản phẩm tại kho giúp người tiêu dùng lựa chọn chính xác theo nhu cầu thực tế và chủ động gom nhiều ưu đãi tốt trong cùng một điểm đến.

Không chỉ dừng lại ở một chương trình giảm giá thuần túy, LocknLock Brand Day 2026 còn được thiết kế như một ngày hội trải nghiệm cuối tuần rộn ràng giữa mùa hè. Đến với sự kiện, khách hàng có cơ hội đón nhận "cơn mưa" quà tặng độc quyền, bao gồm quà tặng theo hóa đơn áp dụng cho các đơn hàng từ 2.000.000 VNĐ, phần quà đặc biệt dành cho khách hàng đến sớm mỗi ngày, và quà tặng cho khách tự lái xe tới kho. Không khí tại tổng kho cũng thêm phần náo nhiệt với các hoạt động check-in nhận voucher, chơi minigame và chương trình bốc thăm may mắn với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Đặc biệt, để các bậc phụ huynh có thể an tâm dạo kho mua sắm, LocknLock đã bố trí khu trải nghiệm dành riêng cho các bé. Tại đây, các thiên thần nhỏ sẽ được tham gia nhiều hoạt động vui nhộn hoàn toàn miễn phí như tô màu, xâu vòng charm, đồng thời được phục vụ kem và bắp nước miễn phí. Nhờ đó, Brand Day không chỉ là dịp săn hàng gia dụng chính hãng giá tốt, mà còn là điểm hẹn cuối tuần ý nghĩa để gắn kết gia đình.

Đối với những khách hàng bận rộn hoặc không thể đến trực tiếp kho, LocknLock mang không khí lễ hội đến tận nhà thông qua các phiên livestream trực tuyến trên fanpage và các kênh chính thức của thương hiệu. Xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình, sóng livestream sẽ liên tục cập nhật những deal nổi bật, danh sách sản phẩm bán chạy, các ưu đãi độc quyền theo từng khung giờ vàng và thông tin quà tặng mới nhất. Đây là giải pháp tiện lợi để người tiêu dùng không bỏ lỡ bất kỳ ưu đãi "bùng kho" nào từ LocknLock.