Nóng: Khởi tố hai bị can sản xuất, buôn bán yến giả, thu giữ hơn 70.000 hũ chưng sẵn

Đời sống 13/06/2026 09:47

Lợi dụng nhu cầu sử dụng các sản phẩm yến chưng sẵn ngày càng tăng cao, hai nghi phạm đã tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu 'Mina Nest' và 'Gold Nest' trên nền tảng mạng xã hội nhằm thu lợi bất chính.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 12-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng sẵn có tổng trọng lượng trên 15 tấn.

Hai người vừa bị khởi tố là Vũ Thùy Trang, 35 tuổi, trú khu căn hộ Rivera Point, phường Tân Mỹ, TP.HCM và Trương Thoại Vinh, 32 tuổi, trú TP Cần Thơ.

Nóng: Khởi tố hai bị can sản xuất, buôn bán yến giả, thu giữ hơn 70.000 hũ chưng sẵn - Ảnh 1
Khởi tố là Vũ Thùy Trang, 35 tuổi và Trương Thoại Vinh, 32 tuổi. Ảnh: VietNamNet. 

Cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Trương Thoại Vinh. Áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thùy Trang do đang mang thai.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, lợi dụng nhu cầu sử dụng các sản phẩm yến chưng sẵn ngày càng tăng cao, hai nghi phạm đã tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu "Mina Nest" và "Gold Nest" trên nền tảng mạng xã hội nhằm thu lợi bất chính.

Vũ Thùy Trang sử dụng 10 trang fanpage khác nhau, thuê chạy quảng cáo trên phạm vi toàn quốc, trực tiếp quay video, livestream giới thiệu sản phẩm với nội dung quảng cáo là yến chưng cao cấp, chứa tới 70% tổ yến nhằm tạo niềm tin đối với người tiêu dùng.

Mặc dù không có giấy phép kinh doanh sản phẩm yến sào, không thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm theo quy định, Trang vẫn liên hệ đặt gia công sản phẩm từ các cơ sở sản xuất bên ngoài với giá chỉ 6.000 - 9.000 đồng/hũ yến (loại 70ml và 150ml).

Sau đó Trang tự thiết kế, in ấn bao bì, tem nhãn và bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần.

Nóng: Khởi tố hai bị can sản xuất, buôn bán yến giả, thu giữ hơn 70.000 hũ chưng sẵn - Ảnh 2
Lực lượng chức năng thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng các loại với tổng trọng lượng trên 15 tấn, 1 máy dán nhãn và số lượng lớn bao bì, tem nhãn, tài liệu, vật chứng liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo thông tin VietNamNet, Trang còn thuê Trương Thoại Vinh quản lý hoạt động kinh doanh, cùng tham gia thiết kế và in ấn nhãn hàng hóa, ghi thông tin về các doanh nghiệp sản xuất không có thật.

Các đối tượng thuê khoảng 4-5 lao động thực hiện việc dán nhãn, đóng gói, chốt đơn hàng và vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ trên toàn quốc.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét khẩn cấp kho hàng của các đối tượng, thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng các loại với tổng trọng lượng trên 15 tấn.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Huỳnh Văn Lo - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại phát triển L.H. - về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

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