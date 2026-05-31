Danh tính 3 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa vay vốn online

Đời sống 31/05/2026 14:02

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang mở rộng điều tra vụ án giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo vay vốn qua mạng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 30-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 3 đối tượng gồm Trương Quốc Đạt (SN 2004), Trương Minh Đức (SN 2004), cùng trú tại thôn Tảo Khê, xã Vân Đình, TP Hà Nội và Ngô Thị Như Ý (SN 2006, trú tại thôn Phú Lương Thượng, xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Danh tính 3 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa vay vốn online - Ảnh 1
Bị can Trương Quốc Đạt, Trương Minh Đức, Ngô Thị Như Ý. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo kết quả điều tra, các đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định. Từ khoảng tháng 10-2025, các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên phạm vi cả nước.

Theo thông tin báo Dân Trí, nhóm này mua các tài khoản TikTok có sẵn lượng người theo dõi, sau đó đăng quảng cáo dịch vụ cho vay tín chấp với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản. Các đối tượng còn sử dụng hình ảnh, thông tin của một ngân hàng thương mại nhằm tạo lòng tin với người có nhu cầu vay vốn.

Khi có người liên hệ, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Zalo giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay.

Sau đó, nhóm này yêu cầu khách hàng chuyển trước các khoản tiền như phí bảo hiểm khoản vay, phí chứng minh thu nhập, thuế và nhiều loại phí khác vào các tài khoản do chúng quản lý.

Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận được tiền, các đối tượng chiếm đoạt rồi cắt đứt liên lạc với bị hại.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Mạo danh cô chủ nhiệm để lừa hơn 50 triệu đồng tiền chữa bệnh của phụ huynh ở Đắk Lắk

Mạo danh cô chủ nhiệm để lừa hơn 50 triệu đồng tiền chữa bệnh của phụ huynh ở Đắk Lắk

Một người mạo danh là cô giáo chủ nhiệm của con anh Định đã kết bạn qua Zalo với anh. Người này nói có thêm tổ chức từ thiện hỗ trợ, yêu cầu gia đình chuyển lại số tiền đã nhận để tổng hợp trước khi trao lại.

Xem thêm
Từ khóa:   giả danh nhân viên ngân hàng lừa vay vốn online tin mới

TIN MỚI NHẤT

Mất tăm sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con, nhưng thấy thứ trên tay đứa trẻ thì muối mặt quay về

Mất tăm sau 3 năm ly hôn, chồng cũ đem vàng đến xin hàn gắn vì con, nhưng thấy thứ trên tay đứa trẻ thì muối mặt quay về

Tâm sự 27 phút trước
Ly hôn, tôi cười cợt nói: ‘Thiếu tôi cô sống gì nổi’, 3 năm sau gặp lại tôi chết lặng thấy vợ cũ cầm trên tay thứ này

Ly hôn, tôi cười cợt nói: ‘Thiếu tôi cô sống gì nổi’, 3 năm sau gặp lại tôi chết lặng thấy vợ cũ cầm trên tay thứ này

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 lượng vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng khiến chú rể đòi hủy hôn

Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 lượng vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng khiến chú rể đòi hủy hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 35 phút trước
6 người nhập viện nghi do ăn bọ xít bắt ngoài tự nhiên

6 người nhập viện nghi do ăn bọ xít bắt ngoài tự nhiên

Tin y tế 1 giờ 49 phút trước
Danh tính 3 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa vay vốn online

Danh tính 3 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa vay vốn online

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Sự thật ngỡ ngàng về 5 món ăn bình dân: "Vũ khí" bí mật giúp não bộ nhạy bén, đẩy lùi chứng hay quên

Sự thật ngỡ ngàng về 5 món ăn bình dân: "Vũ khí" bí mật giúp não bộ nhạy bén, đẩy lùi chứng hay quên

Dinh dưỡng 4 giờ 8 phút trước
Mùa hè nắng nóng, mẹ đảm tuyệt đối đừng lưu trữ hoặc nấu đi nấu lại những món ăn này kẻo rước họa

Mùa hè nắng nóng, mẹ đảm tuyệt đối đừng lưu trữ hoặc nấu đi nấu lại những món ăn này kẻo rước họa

Sống khỏe 4 giờ 18 phút trước
Đồng Nai: Bắt đối tượng nổ 7 phát súng vào nhà bạn gái sau mâu thuẫn tình cảm

Đồng Nai: Bắt đối tượng nổ 7 phát súng vào nhà bạn gái sau mâu thuẫn tình cảm

Đời sống 4 giờ 37 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sau ngày 1/6/2026, 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Chúc mừng 3 con giáp sau ngày 1/6/2026, 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Thần Tài trao 'chìa khóa vàng' sau ngày 31/5/2026, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng' sau ngày 31/5/2026, 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 31/5/2026: Người mua trong tháng 5 đã lỗ 10 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 31/5/2026: Người mua trong tháng 5 đã lỗ 10 triệu đồng mỗi lượng

Chúc mừng 3 con giáp sau ngày 1/6/2026, 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Chúc mừng 3 con giáp sau ngày 1/6/2026, 'đeo trên vai' lộc trời ban, tiền lương thưởng 'kếch xù', sự nghiệp hanh thông, hạnh phúc tròn đầy viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 1/6/2026, 3 con giáp Thần Tài ưu ái, ăn LỘC tổ tiên, khai thông vận mệnh, sự nghiệp Phát Đạt, tiền tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Hai 1/6/2026, 3 con giáp Thần Tài ưu ái, ăn LỘC tổ tiên, khai thông vận mệnh, sự nghiệp Phát Đạt, tiền tài rủng rỉnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Bắt đối tượng nổ 7 phát súng vào nhà bạn gái sau mâu thuẫn tình cảm

Đồng Nai: Bắt đối tượng nổ 7 phát súng vào nhà bạn gái sau mâu thuẫn tình cảm

Giá vàng hôm nay, ngày 31/5/2026: Người mua trong tháng 5 đã lỗ 10 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 31/5/2026: Người mua trong tháng 5 đã lỗ 10 triệu đồng mỗi lượng

Những mùa hè thiếu vắng nhưng không thiếu hy vọng

Những mùa hè thiếu vắng nhưng không thiếu hy vọng

Phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng tiệm bánh mì khiến 64 người ngộ độc ở Nghệ An

Phạt 80 triệu đồng, đình chỉ 3 tháng tiệm bánh mì khiến 64 người ngộ độc ở Nghệ An

Xe tải chở hàng bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Xe tải chở hàng bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường ở TP.HCM

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường ở TP.HCM