Danh tính 3 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa vay vốn online

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang mở rộng điều tra vụ án giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo vay vốn qua mạng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 30-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 3 đối tượng gồm Trương Quốc Đạt (SN 2004), Trương Minh Đức (SN 2004), cùng trú tại thôn Tảo Khê, xã Vân Đình, TP Hà Nội và Ngô Thị Như Ý (SN 2006, trú tại thôn Phú Lương Thượng, xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trương Quốc Đạt, Trương Minh Đức, Ngô Thị Như Ý. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định. Từ khoảng tháng 10-2025, các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên phạm vi cả nước.

Theo thông tin báo Dân Trí, nhóm này mua các tài khoản TikTok có sẵn lượng người theo dõi, sau đó đăng quảng cáo dịch vụ cho vay tín chấp với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản. Các đối tượng còn sử dụng hình ảnh, thông tin của một ngân hàng thương mại nhằm tạo lòng tin với người có nhu cầu vay vốn.

Khi có người liên hệ, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Zalo giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay.

Sau đó, nhóm này yêu cầu khách hàng chuyển trước các khoản tiền như phí bảo hiểm khoản vay, phí chứng minh thu nhập, thuế và nhiều loại phí khác vào các tài khoản do chúng quản lý.

Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận được tiền, các đối tượng chiếm đoạt rồi cắt đứt liên lạc với bị hại.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

