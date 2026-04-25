Danh tính người phụ nữ chuyên lừa lấy vé số của người khuyết tật ở TP.HCM

Đời sống 25/04/2026 05:30

Ngày 23/4, Công an phường Tây Thạnh, TPHCM, vừa bắt giữ Cao Thị Kim Châu (SN 1984, ngụ phường Bàn Cờ) và Nguyễn Thị Hồng Nhi (SN 1986, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 7/4, bà Tô Thị Hồng Ngọc (SN 1983, quê Tây Ninh) đang bán vé số dạo trước cổng Công ty Long Sơn (phường Tây Thạnh) thì được người phụ nữ chạy xe máy gọi lại. Người này tự giới thiệu tên Hà, ở gần phòng trọ của bà Ngọc, biết cả việc nạn nhân bán vé số tới hơn 2h mới về.

Sau một lúc trò chuyện, người phụ nữ hỏi mua 150 tờ vé số, nhưng không trả tiền, đồng thời cho bà Ngọc số điện thoại và hẹn đúng 10h gọi điện lại để lấy tiền. Do tin tưởng người này ở gần nhà, bà Ngọc đưa cho đối phương 150 tờ vé số.

Đến giờ hẹn, nạn nhân gọi vào số điện thoại trên thì không liên lạc được. Do bận đi bán vé số, đến ngày 12/4, bà Ngọc mới tới Công an phường Tây Thạnh để trình báo. 

Bước đầu, Châu khai khoảng tháng 5/2025, do không có việc làm và chồng bị bệnh không có khả năng lao động, bà nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt vé số. Châu thường chạy xe trên nhiều tuyến đường, tìm người lớn tuổi hoặc người khuyết tật bán vé số, để thực hiện hành vi lừa đảo. Trường hợp không tìm thấy những người theo tiêu chí trên, Châu sẽ lừa bất kỳ ai bán vé số mà bà ta gặp.

Người phụ nữ khai không nhớ số lượng nạn nhân đã bị bà ta lừa. Sau khi gây án, Châu đem vé số bán lại cho Nguyễn Thị Hồng Nhi. Nhi biết vé số do Châu lừa đảo chiếm đoạt mà có, nhưng vẫn mua với giá rẻ hơn giá đại lý để bán lại cho người khác.

Theo công an, Châu có 1 tiền sự và bị xử phạt hành chính về hành vi tương tự vào ngày 19/8/2023 tại phường Tam Bình, TPHCM.

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Công an phường vào cuộc điều tra, xác định đối tượng nghi vấn là Cao Thị Kim Châu và triệu tập người này lên trụ sở để làm việc - Ảnh: Báo Dân trí

 Theo thông tin từ báo Thanh Niên, thông tin từ Công an phường Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đơn vị đã hoàn tất hồ sơ bàn giao Đỗ Trần Phú Thịnh (41 tuổi, ở phường An Hội Tây) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản (cướp vé số).

 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 6.4, Thịnh chạy xe máy trên đường Quang Trung (phường Gò Vấp). Tại đây, Thịnh tiếp cận một người đàn ông khuyết tật đang ngồi xe lăn bán vé số bên đường và hỏi mua 18 vé.

Sau khi chọn các vé ưng ý, lợi dụng thời điểm xung quanh ít người qua lại, nạn nhân không có khả năng di chuyển nhanh, Thịnh cầm toàn bộ số vé này rồi bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Người bán vé số chỉ kịp tri hô trong sự bất lực.

Phát hiện vụ việc, một số người dân xung quanh đã hỗ trợ trấn an nạn nhân, đồng thời hướng dẫn đến Công an phường Gò Vấp trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường phối hợp với các tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triển khai truy xét nóng.

Chưa đầy 24 giờ sau đó, công an đã xác định nơi lẩn trốn của Thịnh tại Đắk Lắk và nhanh chóng đưa về TP.HCM để làm rõ.

Thịnh khai với cơ quan điều tra, trước đây Thịnh có công việc ổn định, sống cùng vợ con tại một căn hộ chung cư ở phường An Hội Tây. Tuy nhiên, do ham muốn làm giàu nhanh, anh ta đã dồn tiền đầu tư chứng khoán nhưng bị thua lỗ nặng.

Không dừng lại, Thịnh vay mượn tiền để “gỡ gạc”, nhưng càng đầu tư càng thua, dẫn đến nợ nần chồng chất, mất khả năng chi trả.

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