Danh tính người đàn ông lái ô tô chở 5 bao rác đi đổ bừa, bị camera 'bắt quả tang'

Đời sống 24/04/2026 16:25

Ngày 24/4, Công an xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một người đàn ông khi ông này cố tình chở rác đi đổ trộm tại nơi đã cắm biển cảnh báo, cấm đổ rác.

Trước đó, qua hệ thống camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện anh C.X.C. (SN 1996, quê phường Buôn Hồ, tạm trú tại xã Krông Pắc) điều khiển ô tô chở rác đến đổ tại đường Lê Duẩn (khu dân cư Đông Bắc, thôn Phước An 9, xã Krông Pắc). Đây là khu vực được xác định là “điểm đen môi trường”.

Khu vực đã cắm biển cảnh báo, cấm đổ rác nhưng một số người dân, trong đó có ông C.X.C vẫn cố tình chở rác đến đổ trộm trong đêm - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VietNamNet, làm việc với cơ quan công an, anh C. khai nhận, ngày 17/4, trong quá trình sửa chữa nhà, anh thu gom được 5 bao rác thải.

Sau đó, anh C. đã dùng ô tô chở số rác này đến đổ tại đường Lê Duẩn. Anh C. thừa nhận hành vi của mình là vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Công an xã Krông Pắc đã ra quyết định xử phạt anh C. số tiền 1,5 triệu đồng, đồng thời buộc anh phải khắc phục hậu quả bằng cách thu dọn toàn bộ số rác thải, khôi phục tình trạng ban đầu.

 

