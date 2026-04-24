Lời khai 'lạnh người' của kẻ thủ ác tàn nhẫn đoạt mạng nữ chủ tiệm cầm đồ

Ngày 24/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và “Cướp tài sản” xảy ra tại phường Đồng Sơn, đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú tại TDP Ba Đa, phường Đồng Sơn).

Tại cơ quan công an, Dũng bước đầu khai nhận hành vi dùng dao tấn công bà T.T.T. (SN 1966, trú tại tổ dân phố 4, phường Đồng Sơn) khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 20 và 21/4, Dũng mang điện thoại và xe máy đến cầm cố tại nhà bà T. để vay tiền tiêu xài. Sau khi sử dụng hết số tiền này, Dũng đã lấy trộm 18,5 triệu đồng của mẹ ruột. Khi bị gia đình phát hiện và yêu cầu hoàn trả số tiền đã lấy, Dũng nảy sinh ý định cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan điều tra - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 13h ngày 23/4, Dũng mang theo một con dao bầu đến nhà bà T., yêu cầu bà đưa thêm 10 triệu đồng, hứa sẽ chuyển khoản trả lại sau. Trong lúc ngồi tại phòng khách, khi bà T. đưa giấy tờ cầm cố cùng số tiền 9,2 triệu đồng, Dũng rút dao giấu sẵn trong áo khoác, khống chế nạn nhân.

Mặc cho bà T. chống cự và kêu cứu, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực nạn nhân. Bà T. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an phường Đồng Sơn triển khai làm rõ. Sau 2 giờ truy xét, công an đã bắt giữ đối tượng Dũng cùng hung khí gây án.

Như Dân trí thông tin, chiều 23/4, người dân tổ dân phố 4, phường Đồng Sơn nghe tiếng ồn ào, cãi vã tại nhà bà T., chủ một tiệm cầm đồ. Tiếp đó, người dân nhìn thấy một người đàn ông từ nhà bà T. chạy ra ngoài.

Những người tại hiện trường vào nhà kiểm tra, phát hiện bà T. nằm ở phòng khách, bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương, chảy máu. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng bà T. không qua khỏi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-lanh-nguoi-cua-ke-thu-ac-tan-nhan-oat-mang-nu-chu-tiem-cam-o-758424.html