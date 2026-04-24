Cháy căn hộ tầng 16 chung cư ở TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Đời sống 24/04/2026 05:15

Đến gần 21h ngày 23/4, lực lượng cảnh sát PCCC (Công an TPHCM) đang kiểm tra hiện trường vụ cháy căn hộ chung cư tại phường Rạch Dừa.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 23/4, một vụ cháy xảy ra tại chung cư số 2 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa (TPHCM) khiến nhiều cư dân hoảng loạn, tháo chạy xuống khu vực an toàn.

Cụ thể, khoảng 19h30 cùng ngày, một căn hộ tại tầng 16 bất ngờ bốc cháy, khói đen cuồn cuộn bao trùm khu vực. Phát hiện hỏa hoạn, người dân nhanh chóng hô hoán, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động nhiều phương tiện, trong đó có xe thang, đến hiện trường phối hợp với ban quản lý chung cư triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn.

Đám cháy bùng phát tại căn hộ tầng 16 chung cư - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, ngăn ngừa cháy bùng phát trở lại và kiểm tra các khu vực lân cận.

Lãnh đạo UBND phường Rạch Dừa cho biết, thời điểm xảy ra cháy, căn hộ không có người bên trong. Bước đầu xác định vụ việc không gây thiệt hại về người, song khiến nhiều cư dân hoảng sợ, phải di chuyển xuống phía dưới để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nghẹt thở nữ y sĩ ép tim cứu người đột quỵ ở sân bay

Ngày 22/4, y sĩ Lê Thị Ngọc - Phòng Khám Chuyên khoa đông Y Phượng Hoàng Sơn (Hải Phòng) chia sẻ câu chuyện sơ cứu người đột ngột ngã quỵ ở sân bay.

Tử vi thứ Bảy 25/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 24/4/2026, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, vận khí vượng phát, tổ tiên ban lộc, Tài Lộc dồi dào, túi tiền rủng rỉnh

Đúng hôm nay, thứ Sáu 24/4/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Cháy căn hộ tầng 16 chung cư ở TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Đừng biến "kho vitamin" thành gánh nặng: Bí quyết ăn gan lợn chuẩn không lo nhiễm độc

Sau hôm nay, thứ Sáu 24/4/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/4/2026), 3 con giáp hết thần Tài đến quý nhân giúp, sự nghiệp xuôi thuận, tài lộc vây quanh, chả mấy mà giàu to

Cuối ngày hôm nay (24/4/2026), 3 con giáp hồng phúc vây quanh, công việc làm ăn phát đạt, tài lộc hốt vàng hốt bạc

Đang lúc mặn nồng cùng vợ, ảnh cưới bỗng rơi xuống, tôi "ngã quỵ" thấy một thứ bên trong vạch trần bí mật của cô ấy

Qua đêm nay, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/4/2026, 3 con giáp Phú Quý vượng phát, hưởng Lộc Trời cho, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc

Đúng 20h hôm nay, 23/4/2026, 3 con giáp này thu Lộc về tay, đếm tiền liên tục, sự nghiệp bay cao, may mắn bội phần

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 24/4/2026, 3 con giáp vượt qua bão giông, khai thông tài mệnh, giàu có hơn người, làm gì cũng phát đạt

NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm hơn 1.000 đồng/lít

Nghẹt thở nữ y sĩ ép tim cứu người đột quỵ ở sân bay

Danh tính bé gái 15 tuổi tử vong dưới hồ sinh thái trong khu dân cư

Gần 3 giờ giải cứu du khách nước ngoài nặng 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh

Xót xa: Phát hiện bé gái 6 tháng tuổi bị bỏ rơi trước nhà dân ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 23/4/2026: Tiếp tục giảm mạnh, giá vàng miếng SJC về dưới 170 triệu đồng/lượng

