Cháy căn hộ tầng 16 chung cư ở TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy

Đời sống 24/04/2026 05:15

Đến gần 21h ngày 23/4, lực lượng cảnh sát PCCC (Công an TPHCM) đang kiểm tra hiện trường vụ cháy căn hộ chung cư tại phường Rạch Dừa.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 23/4, một vụ cháy xảy ra tại chung cư số 2 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa (TPHCM) khiến nhiều cư dân hoảng loạn, tháo chạy xuống khu vực an toàn.

Cụ thể, khoảng 19h30 cùng ngày, một căn hộ tại tầng 16 bất ngờ bốc cháy, khói đen cuồn cuộn bao trùm khu vực. Phát hiện hỏa hoạn, người dân nhanh chóng hô hoán, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động nhiều phương tiện, trong đó có xe thang, đến hiện trường phối hợp với ban quản lý chung cư triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn.

Cháy căn hộ tầng 16 chung cư ở TP.HCM, người dân hoảng loạn tháo chạy - Ảnh 1
Đám cháy bùng phát tại căn hộ tầng 16 chung cư - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, ngăn ngừa cháy bùng phát trở lại và kiểm tra các khu vực lân cận.

Lãnh đạo UBND phường Rạch Dừa cho biết, thời điểm xảy ra cháy, căn hộ không có người bên trong. Bước đầu xác định vụ việc không gây thiệt hại về người, song khiến nhiều cư dân hoảng sợ, phải di chuyển xuống phía dưới để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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