Nghẹt thở nữ y sĩ ép tim cứu người đột quỵ ở sân bay

Đời sống 23/04/2026 15:43

Ngày 22/4, y sĩ Lê Thị Ngọc - Phòng Khám Chuyên khoa đông Y Phượng Hoàng Sơn (Hải Phòng) chia sẻ câu chuyện sơ cứu người đột ngột ngã quỵ ở sân bay.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 11h30 ngày 16/4, một nam thanh niên 27 tuổi đột ngột ngã quỵ giữa đám đông trước cửa chính sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng. Nghe tiếng kêu cứu của hành khách, chị Ngọc nhanh chóng hô hoán xin nhường đường và tiếp cận hiện trường.

Y sĩ Ngọc kể nạn nhân có biểu hiện mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, sủi bọt mép, chân tay co giật, cơ thể tím tái và mạch đập yếu ớt. Nhận định người bệnh đối mặt nguy cơ tổn thương não vĩnh viễn nếu chậm trễ, chị Ngọc lập tức day ấn huyệt nhân trung để kích thích sự tỉnh táo. Sau đó, chị quỳ xuống nền nhà, kiên trì ép tim ngoài lồng ngực.

Nghẹt thở nữ y sĩ ép tim cứu người đột quỵ ở sân bay - Ảnh 1
Y sĩ Ngọc liên tục túc trực bên bệnh nhân trong suốt cả quá trình cấp cứu đến khi có bác sĩ an ninh hỗ trợ - Ảnh: VietNamNet

Nhờ thao tác dứt khoát, thanh niên bắt đầu phục hồi tuần hoàn và dần lấy lại ý thức. Khoảng 15 phút sau, đội an ninh y tế sân bay có mặt, tiếp nhận người bệnh, kiểm soát nhịp tim, hơi thở rồi đưa anh lên xe cấp cứu tới bệnh viện. Hiện nam thanh niên đã dần hồi phục.

Ngừng tuần hoàn hoặc đột quỵ tại nơi công cộng là tình trạng y tế khẩn cấp đe dọa trực tiếp đến tính mạng, bởi khi tim ngừng đập, dòng máu mang oxy lên não lập tức bị cắt đứt, bắt đầu quá trình hoại tử tế bào thần kinh.

Theo thông tin từ VnExpress, trong y khoa cấp cứu, thời gian là vàng, mỗi phút trôi qua không được ép tim, cơ hội sống sót của người bệnh giảm đi từ 7% đến 10%, và nếu não thiếu oxy quá 4 đến 5 phút, các tổn thương hệ thần kinh trung ương sẽ trở thành vĩnh viễn, không thể đảo ngược.

Do đó, việc những người xung quanh lập tức thực hiện ép tim ngoài lồng ngực (CPR) ngay tại hiện trường chính là "chiếc phao cứu sinh" duy nhất duy trì sự sống cho nạn nhân trước khi lực lượng y tế chuyên nghiệp tiếp cận.

Nghẹt thở nữ y sĩ ép tim cứu người đột quỵ ở sân bay - Ảnh 2
Y sĩ Lê Thị Ngọc, Trưởng phòng khám chuyên khoa Đông Y Phượng Hoàng Sơn - minh: VnExpress

Sau sự việc, chị Ngọc nói khi cứu người không có thời gian để lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều. "Trong đầu tôi chỉ có một ý niệm duy nhất là phải cứu người trong thời gian vàng. Đó là cuộc đua với tử thần mà chúng tôi không được phép thua", y sĩ Ngọc nói.

Sáng 23/4, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một thiếu nữ tử vong dưới hồ sinh thái tại khu dân cư 577, phường Trương Quang Trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   cứu người đột quỵ tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

