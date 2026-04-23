Gần 3 giờ giải cứu du khách nước ngoài nặng 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh

Đời sống 23/04/2026 14:41

Nam du khách nặng gần 300 kg bị ngã, mắc kẹt trong nhà vệ sinh. Lực lượng chức năng ở Đà Nẵng sử dụng thiết bị chuyên dụng để giải cứu nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 23/4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã giải cứu thành công một nam du khách nước ngoài bị mắc kẹt trong phòng vệ sinh do té ngã, không thể tự di chuyển.

Trước đó, sáng 22/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo vụ việc tại một căn nhà trên đường An Thượng 3 (phường Ngũ Hành Sơn). Nạn nhân là ông S.A.G (quốc tịch Mỹ), cao khoảng 1,80m, nặng gần 300kg.

Gần 3 giờ giải cứu du khách nước ngoài nặng 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh - Ảnh 1
Lực lượng chức năng giải cứu thành công nam du khách bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã điều động cán bộ, phương tiện đến hiện trường. Tuy nhiên, việc giải cứu gặp nhiều khó khăn do không gian phòng vệ sinh chật hẹp, trong khi nạn nhân có thể trạng lớn.

Các chiến sĩ sử dụng thiết bị chuyên dụng, xây dựng phương án phù hợp, phối hợp với công an địa phương và lực lượng y tế để bảo đảm an toàn cho nạn nhân.

Gần 3 giờ giải cứu du khách nước ngoài nặng 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh - Ảnh 2
Sau gần 3 giờ cứu hộ, nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn - Ảnh: VietNamNet

Sau gần 3 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, bàn giao cho nhân viên y tế chăm sóc.

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