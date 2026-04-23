Gần 3 giờ giải cứu du khách nước ngoài nặng 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh

Đời sống 23/04/2026 14:41

Nam du khách nặng gần 300 kg bị ngã, mắc kẹt trong nhà vệ sinh. Lực lượng chức năng ở Đà Nẵng sử dụng thiết bị chuyên dụng để giải cứu nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 23/4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã giải cứu thành công một nam du khách nước ngoài bị mắc kẹt trong phòng vệ sinh do té ngã, không thể tự di chuyển.

Trước đó, sáng 22/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo vụ việc tại một căn nhà trên đường An Thượng 3 (phường Ngũ Hành Sơn). Nạn nhân là ông S.A.G (quốc tịch Mỹ), cao khoảng 1,80m, nặng gần 300kg.

Lực lượng chức năng giải cứu thành công nam du khách bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã điều động cán bộ, phương tiện đến hiện trường. Tuy nhiên, việc giải cứu gặp nhiều khó khăn do không gian phòng vệ sinh chật hẹp, trong khi nạn nhân có thể trạng lớn.

Các chiến sĩ sử dụng thiết bị chuyên dụng, xây dựng phương án phù hợp, phối hợp với công an địa phương và lực lượng y tế để bảo đảm an toàn cho nạn nhân.

Sau gần 3 giờ cứu hộ, nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn - Ảnh: VietNamNet

Sau gần 3 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, bàn giao cho nhân viên y tế chăm sóc.

Danh tính chủ quán bán thịt chó tử vong do bệnh dại

Danh tính chủ quán bán thịt chó tử vong do bệnh dại

Ngày 22/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Tháp cho biết địa phương vừa ghi nhận một trường hợp không qua khỏi do bệnh dại.

Xem thêm
Từ khóa:   cứu người tin moi mắc kẹt trong nhà vệ sinh

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cảnh báo: Hai trẻ ngộ độc mủ loài hoa thường trồng trước sân nhà

Cảnh báo: Hai trẻ ngộ độc mủ loài hoa thường trồng trước sân nhà

Tử vi thứ Sáu 24/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Sáu 24/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Danh tính người phụ nữ chi 300 triệu thuê 2 sát thủ ám sát đối thủ làm ăn

Danh tính người phụ nữ chi 300 triệu thuê 2 sát thủ ám sát đối thủ làm ăn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính bé gái 15 tuổi tử vong dưới hồ sinh thái trong khu dân cư

Danh tính bé gái 15 tuổi tử vong dưới hồ sinh thái trong khu dân cư

Xót xa: Phát hiện bé gái 6 tháng tuổi bị bỏ rơi trước nhà dân ở TP.HCM

Xót xa: Phát hiện bé gái 6 tháng tuổi bị bỏ rơi trước nhà dân ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 23/4/2026: Tiếp tục giảm mạnh, giá vàng miếng SJC về dưới 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/4/2026: Tiếp tục giảm mạnh, giá vàng miếng SJC về dưới 170 triệu đồng/lượng

Danh tính chủ quán bán thịt chó tử vong do bệnh dại

Danh tính chủ quán bán thịt chó tử vong do bệnh dại

Danh tính người phụ nữ chi 300 triệu thuê 2 sát thủ ám sát đối thủ làm ăn

Danh tính người phụ nữ chi 300 triệu thuê 2 sát thủ ám sát đối thủ làm ăn

Bé gái 2 tuổi bị ô tô tông tử vong khi đang nằm chơi tại cây xăng

Bé gái 2 tuổi bị ô tô tông tử vong khi đang nằm chơi tại cây xăng