Bé gái 2 tuổi bị ô tô tông tử vong khi đang nằm chơi tại cây xăng

Đời sống 23/04/2026 05:15

Bé gái khoảng 2 tuổi nằm chơi trong sân cây xăng ở phường Bến Cát (TPHCM) thì bị ôtô vào đổ xăng ôm cua cán qua người, tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 22/4, Công an TPHCM đã khám nghiệm hiện trường vụ ô tô tông chết bé gái 2 tuổi trong lúc chạy vào cây xăng trong Khu công nghiệp Bàu Bàng (phường Bến Cát).

Theo thông tin ban đầu, gần 10h cùng ngày, ông P.C.D. (48 tuổi, ngụ phường Chánh Hiệp, TPHCM) lái ô tô 7 chỗ chạy vào cửa hàng xăng dầu tại điểm giao giữa đường NC và đường D7, Khu công nghiệp Bàu Bàng, trước đây thuộc xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Lúc này, bé N.N.P.A. (2 tuổi, con gái của nguời quản lý cây xăng) đang nằm chơi dưới nền của cây xăng đã bị ô tô cán qua.

Bé gái 2 tuổi bị ô tô tông tử vong khi đang nằm chơi tại cây xăng - Ảnh 1
Diễn biến tai nạn được camera an ninh ghi lại - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, phát hiện vụ việc, những người ở cây xăng lập tức chạy ra hô hoán. Do vết thương nặng, bé gái đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Bến Cát đến hiện trường trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, điều tra vụ việc.

Sau khi xảy ra tai nạn đau lòng, cây xăng tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.

Ngày 21/4, trang Facebook Công an TP Hà Nội phát đi thông báo về việc tiếp nhận trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Nhường (SN 1998, trú tại thôn Hội Triều, xã Hòa Phú, Hà Nội). Theo đó, chị Nhường rời khỏi nhà từ ngày 15/4 đến nay chưa trở về.

