NÓNG: 5 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Đời sống 22/04/2026 12:03

Liên tiếp 5 trận động đất được ghi nhận trong sáng 22/4, trong đó 4 trận xảy ra tại khu vực xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng và 1 trận tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 22/4, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất phát đi thông báo về 4 trận động đất xảy ra vào sáng cùng ngày trên địa bàn xã Trà Linh.

Theo đó, 5 giờ 16 phút 56 giây, một trận động đất có độ lớn M = 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.991° vĩ Bắc – 108.120° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Tiếp đến, 6 giờ 24 phút 41 giây, trận động đất có độ lớn M = 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.000° vĩ Bắc – 108.048° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. 7 giờ 16 phút 39 giây, trận động đất có độ lớn M = 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.979° vĩ Bắc – 108.098° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Sau đó, 8 giờ 09 phút 00 giây, một trận động đất có độ lớn M = 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.981° vĩ Bắc – 108.114° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

NÓNG: 5 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi - Ảnh 1
Vị trí chấn tâm - Ảnh: Vietnam+

Theo thông tin từ Vietnam+, cũng trong sáng nay, tại Quảng Ngãi, một trận động đất có độ lớn M = 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.859° vĩ Bắc – 108.162° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút.

Được biết, cách đây hơn 1 tuần, một trận động đất mạnh 3.0 độ đã xảy ra tại khu vực xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai, gần với khu vực hồ thủy điện Thác Bà.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, trận động đất xảy tại vị trí có tọa độ 21.722° vĩ Bắc - 105.035° kinh Đông, ở độ sâu khoảng 16.8 km, thuộc khu vực xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai. Khu vực xảy ra động đất nằm khá gần với hồ thủy điện Thác Bà. Trận động đất không gây rủi ro thiên tai.

