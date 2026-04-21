Rắn dài 3m bò vào sân bệnh viện là hổ mang chúa cực độc

Đời sống 21/04/2026 17:14

Nhiều người đi chăm bệnh nhân bất ngờ phát hiện một con rắn dài khoảng 3m bò vào khu vực bãi giữ xe của một bệnh viện tư tại Đắk Lắk, khiến cả khu vực hoảng hốt.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 21/4, ông Lộc Xuân Nghĩa, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã thả 6 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên, gồm 1 cá thể tê tê Java, 4 cá thể khỉ đuôi lợn và 1 cá thể rắn hổ mang chúa.

Theo ông Nghĩa, cá thể rắn hổ mang chúa được thả về rừng là con rắn dài 3m được bảo vệ và người dân bắt được tại khuôn viên của Bệnh viện đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

"Đây là loại rắn cực độc, nếu cắn trúng người có khả năng gây tử vong. Nếu biết đây là rắn độc, chắc nhiều người sẽ không dám vây bắt", ông Nghĩa chia sẻ.

Rắn dài 3m bò vào sân bệnh viện là hổ mang chúa cực độc - Ảnh 1
Rắn hổ mang chúa dài 3m bò vào khuôn viên bệnh viện - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 10h ngày 19/4, con rắn dài 3m, nặng khoảng 5kg bất ngờ xuất hiện trong khuôn viên Bệnh viện đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Con rắn nhanh chóng di chuyển qua các lối đi và bò ra gần khu vực cổng của bệnh viện.

Sự việc khiến không ít người dân đến bệnh viện hoảng hốt, bỏ chạy; một số người khác đã phối hợp cùng bảo vệ bệnh viện tìm cách vây bắt, ngăn rắn bò vào các tòa nhà của bệnh viện gây nguy hiểm cho người khác.

 

Sau vài phút, nhiều người đã khống chế, bắt được con vật này thành công để bàn giao cho lực lượng chức năng.

Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) là loài rắn độc, thuộc họ rắn hổ và phân bố chủ yếu trong các vùng rừng rậm trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Loài rắn này có nọc độc thần kinh rất mạnh, có thể đe dọa tính mạng nếu bị cắn.

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Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị mới điều trị thành công và cho xuất viện 8 trường hợp do bị ong rừng đốt gây nhiễm độc.

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