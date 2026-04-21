Đi tảo mộ, 8 người gặp nạn, phải nhập viện cấp cứu

Đời sống 21/04/2026 16:57

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị mới điều trị thành công và cho xuất viện 8 trường hợp do bị ong rừng đốt gây nhiễm độc.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 19/4 (tức 3/3 Âm lịch), Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn tiếp nhận 8 bệnh nhân trong cùng một gia đình nhập viện do bị ong bắp cày đốt khi đi tảo mộ. Các nạn nhân đều xuất hiện triệu chứng điển hình như sưng phù vùng mặt, nổi sẩn đỏ, ngứa toàn thân, khó thở… cho thấy nguy cơ phản vệ rất cao.

Trước đó, khi đi tảo mộ, thấy cây cối um tùm nên các thành viên trong gia đình tiến hành phát quang nên bị ong đốt vào các vị trí nguy hiểm như đầu, mặt, cổ.

Theo các bác sĩ, ong bắp cày và một số loài ong như ong vò vẽ, ong đất có nọc độc mạnh, có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Trong đó, đáng lo ngại nhất là sốc phản vệ - tình trạng dị ứng cấp tính có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Người bị đốt có thể nhanh chóng xuất hiện phù mặt, nổi ban đỏ, khó thở, tụt huyết áp.

Không chỉ dừng lại ở phản ứng dị ứng, nọc độc ong còn có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan trong cơ thể như suy thận cấp, tán huyết, tiêu cơ vân (gây tiểu myoglobin), thậm chí dẫn đến suy đa tạng. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp tử vong sau khi bị ong tấn công, đặc biệt ở khu vực rừng núi hoặc nơi có nhiều tổ ong.

Đi tảo mộ, 8 người gặp nạn, phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Tình trạng sưng tấy, mẩn đỏ của một bệnh nhân khi bị ong đốt - Ảnh: Báo Công lý

Theo thông tin từ báo Công lý, trước nguy cơ này, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần hết sức thận trọng khi đi tảo mộ, nhất là vào mùa xuân, thời điểm ong hoạt động mạnh.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu khuyến cáo, trước khi dọn dẹp, thắp hương, người dân cần quan sát kỹ khu vực xung quanh mộ, các cành cây, hốc đá để phát hiện sớm tổ ong. Nếu thấy khu vực có ong, mọi người tuyệt đối không lại gần hay tìm cách xua đuổi.

Người dân nên tránh mặc quần áo sặc sỡ, sử dụng nước hoa có mùi đậm hoặc đội mũ có họa tiết hoa. Đặc biệt, bạn không nên trêu chọc, ném đá hay chọc phá tổ ong vì có thể khiến cả đàn tấn công.

Trong trường hợp vô tình phát hiện tổ ong ở gần, người dân cần giữ bình tĩnh, đứng yên vài giây rồi di chuyển chậm ra xa theo hướng ngược chiều gió, tránh chạy hoặc vung tay loạn xạ khiến ong kích động.

Khi bị ong đốt, việc đầu tiên là nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong để tránh bị tấn công thêm. Nếu còn vòi chích trên da, bạn cần dùng nhíp gắp ra, không nặn hay bóp bằng tay vì sẽ khiến nọc độc lan rộng hơn.

Sau đó, nạn nhân rửa sạch vùng da bị đốt bằng xà phòng, nước ấm hoặc dung dịch sát khuẩn. Sau đó, bệnh nhân nên đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu khó thở, thở rít, phù mặt, nổi mề đay toàn thân, chóng mặt, tụt huyết áp, mê sảng hoặc bất kỳ biểu hiện bất thường nào khác.

Danh tính người chồng đoạt mạng vợ rồi ôm con 9 tháng tuổi bỏ trốn

Danh tính người chồng đoạt mạng vợ rồi ôm con 9 tháng tuổi bỏ trốn

Lãnh đạo UBND xã Cam An (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là phụ nữ.

Xem thêm
Từ khóa:   ong bắp cày đốt tin moi đi tảo mộ

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 4 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 5 giờ 52 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 6 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong