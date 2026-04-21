Trước đó, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị 4 trường hợp ngạt khói sau trận hỏa hoạn tại phường Tân Thới Hiệp. Trong số đó, có 2 bệnh nhân (là vợ chồng trẻ) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 21/4, đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết, vừa qua các bác sĩ nơi này đã cứu sống ngoạn mục hai người bệnh bị tổn thương rất nặng do ngạt khói sau một vụ hỏa hoạn.

Ngay lập tức, các nhân viên y tế đã tiến hành thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Kết quả cho thấy, 2 bệnh nhân bị tổn thương phổi nặng do ngạt khói, dẫn đến rối loạn ý thức, suy hô hấp nặng, bỏng khí quản độ 3 và suy đa cơ quan.

Khi nhập viện, toàn thân họ bám đầy muội than và tro cùng nhiều vết thương xây xát rải rác ở tay và chân, khó thở tiến triển nhanh, đau rát họng, ho khạc nhiều đờm nhớt lẫn muội than.

Người bệnh được xử trí tích cực bằng thở máy, hỗ trợ tuần hoàn và phun khí dung các loại thuốc giúp giãn phế quản, giảm viêm theo phác đồ điều trị ngạt khói.

Bên cạnh đó, nhận định nguy cơ tổn thương đường thở và khả năng để lại biến chứng lâu dài do hít phải tro bụi đám cháy, cả hai đã được các bác sĩ khoa Hô hấp thực hiện kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm và rửa phế quản tại giường ngay trong ngày nhập viện, cũng như liên tục nhiều ngày sau đó.

Phương pháp này giúp loại bỏ muội than, dịch tiết và các chất kích thích trong đường thở, góp phần giảm viêm và cải thiện chức năng hô hấp.

Đường thở của cả hai người bệnh bám nhiều bụi đen - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, sau 8 ngày điều trị tích cực, từ tình trạng hôn mê, phải thở máy và hỗ trợ đa cơ quan, hai người bệnh đã hồi phục tốt, có thể tự thở, sinh hoạt bình thường, được xuất viện và hẹn tái khám theo dõi.

Phía Bệnh viện Nhân dân 115 khuyến cáo, ngạt khói có thể tước đi mạng sống chỉ trong vài phút, nhưng hoàn toàn có thể cứu chữa nếu được xử trí đúng cách.

Cụ thể, khi có cháy, người dân cần bình tĩnh và nhanh chóng thoát ra không gian thoáng đãng, sau đó liên hệ lực lượng chức năng.

Khi thấy dấu hiệu tím tái, mệt lả, ho khạc đờm đen, thở rít, khò khè, chóng mặt... người dân cần đi khám ngay. Ngay cả khi thoát khỏi đám cháy và cảm thấy bình thường, nếu có biểu hiện khó chịu ở đường hô hấp, người dân tuyệt đối không chủ quan mà cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Trước đó, khoảng 3h ngày 12/4, người dân phát hiện đám cháy tại dãy nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Thơi (phường Tân Thới Hiệp), liền hô hoán dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm dãy trọ khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa, ngăn cháy lan.

Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, cảnh sát phát hiện hai người tử vong ở trong một phòng trọ và 5 người bị thương.