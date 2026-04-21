Ngày 21/4, lãnh đạo Trường Tiểu học Hà Tông Mục (xã Tùng Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã nắm bắt và xử lý vụ việc một học sinh lớp 2 bị bạn cùng lớp đánh dẫn đến bầm tím cơ thể.

Theo thông tin từ báo Dân trí, mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin, hình ảnh 1 bé gái lớp 2 có nhiều vết tím ở phần lưng, tay sau giờ học tại trường. Nội dung này được người thân bé gái đăng tải và cho biết đã bị bạn cùng lớp đánh.

Cụ thể, bà Trần Thị Lan Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Tông Mục (xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), xác nhận sự việc xảy ra tại cơ sở giáo dục này, bé gái bị đánh tên T.T., nam sinh liên quan tên N.Đ.K. (học cùng lớp 2).

Bé lớp 2 ở Hà Tĩnh bị bạn cùng lớp đánh - Ảnh: Báo Dân trí

Vào khoảng 16h ngày 20/4, trong giờ ra chơi, học sinh K. đã dùng thước nhựa dẻo đánh vào người và tay khiến bé gái thâm tím da.

"Nguyên nhân là bạn nữ hứa cho K. kẹo nhưng chưa kịp thực hiện. Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường phối hợp đưa cháu bé đến cơ sở y tế khám, bác sĩ kết luận cháu bị thương ngoài da", bà Lan Anh nói.

Theo thông tin từ VOV, trong sáng 21/4, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức họp với phụ huynh 2 bên để thống nhất phương án chăm sóc sức khỏe cho cháu trong giai đoạn này. Lãnh đạo nhà trường nhận thiếu sót trong công tác quản lý và việc giáo dục kiến thức, kỹ năng sống cho học sinh.

Lãnh đạo UBND xã Tùng Lộc cho biết nhà trường và phụ huynh đang phối hợp để làm rõ sự việc, xử lý theo hướng giáo dục và hòa giải.

