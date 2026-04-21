Xe bồn lao xuống vực sâu 100m, tài xế văng khỏi cabin tử vong

Đời sống 21/04/2026 13:42

Ngày 21/4, thông tin từ UBND xã Bắc Yên (Sơn La) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến một tài xế tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h ngày 22/4 tại Km418+400 trên Quốc lộ 37. Vào thời điểm trên, chiếc xe bồn mang BKS 88C--29.XX do tài xế Phan Văn C. (SN 1989, trú xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) điều khiển chở lưu thông theo hướng từ tỉnh Phú Thọ đi Sơn La.

Đến đoạn đường trên, xe rơi xuống taluy âm (vực) khoảng 100m so với mặt đường.

Nhận được tin báo, Công an xã Bắc Yên đã có mặt bảo vệ hiện trường và tìm kiếm nạn nhân.

Chiếc xe ô tô bồn rơi xuống vực sâu khoảng 100m, tài xế văng ra khỏi cabin tử vong tại chỗ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại hiện trường, chiếc xe rơi xuống vực, lật nhiều vòng khiến tài xế văng khỏi cabin, tử vong tại chỗ; phương tiện bị hư hỏng nặng.

Các lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, phương tiện.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế buồn ngủ, dẫn đến xe lao qua hành lang phòng vệ mềm rồi rơi xuống taluy âm khoảng 100m. Hành lang phòng vệ tại khu vực này gồm hai lớp: lớp hộ lan bằng sắt phía trong và lớp phòng vệ bằng lốp xe phía ngoài.

Danh tính nam thanh niên 19 tuổi mất liên lạc khi lên núi Tam Đảo

Tối 20/4, UBND xã Đạo Trù (Phú Thọ) phát đi thông báo tìm kiếm Nguyễn Tuấn Anh, SN 2007, trú phường Định Công, Hà Nội (sinh viên Trường Đại học Đại Nam) đang mất tích trên núi Tam Đảo.

Xem thêm
Từ khóa:   Xe bồn lao xuống vực tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Ly hôn rồi bỏ quê lên phố 3 năm, ngày trở về tôi "ngã quỵ" thấy cảnh tượng của chồng cũ trong bệnh viện

Ly hôn rồi bỏ quê lên phố 3 năm, ngày trở về tôi "ngã quỵ" thấy cảnh tượng của chồng cũ trong bệnh viện

Tâm sự Eva 23 phút trước
Xe lao xuống kênh, người cha tử vong sau khi cứu 4 người thân

Xe lao xuống kênh, người cha tử vong sau khi cứu 4 người thân

Thế giới 30 phút trước
Từ nay đến 10/3 âm lịch trở đi, 3 con giáp Thần Tài ban của cải, may mắn có cơ hội làm giàu gõ cửa, tiền tài sinh sôi nảy nở

Từ nay đến 10/3 âm lịch trở đi, 3 con giáp Thần Tài ban của cải, may mắn có cơ hội làm giàu gõ cửa, tiền tài sinh sôi nảy nở

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/4/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/4/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Hà Nhuận Đông 'gây bão' khi hóa thân thành tướng quân Hạng Vũ sau 14 năm

Hà Nhuận Đông 'gây bão' khi hóa thân thành tướng quân Hạng Vũ sau 14 năm

Sao quốc tế 37 phút trước
Xe bồn lao xuống vực sâu 100m, tài xế văng khỏi cabin tử vong

Xe bồn lao xuống vực sâu 100m, tài xế văng khỏi cabin tử vong

Đời sống 51 phút trước
Bé trai đá bóng ra đường, người đàn ông chạy xe máy ngã tử vong

Bé trai đá bóng ra đường, người đàn ông chạy xe máy ngã tử vong

Đời sống 56 phút trước
Thấy con sếp giống con mình "như tạc", tôi bàng hoàng phát hiện màn kịch bí mật bị che giấu

Thấy con sếp giống con mình "như tạc", tôi bàng hoàng phát hiện màn kịch bí mật bị che giấu

Ngoại tình 1 giờ 10 phút trước
Hùng hổ cùng con dâu đi đánh ghen bắt quả tang tại trận, mẹ chồng vừa thấy mặt "tiểu tam" liền tái mặt, cúi đầu bỏ chạy

Hùng hổ cùng con dâu đi đánh ghen bắt quả tang tại trận, mẹ chồng vừa thấy mặt "tiểu tam" liền tái mặt, cúi đầu bỏ chạy

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Bước qua ngày mới, thứ 4 ngày 22/4/2026, 3 con giáp giàu có chạm đỉnh, thu tiền mỏi tay, Phú Quý tột cùng, thăng hoa chạm đỉnh

Bước qua ngày mới, thứ 4 ngày 22/4/2026, 3 con giáp giàu có chạm đỉnh, thu tiền mỏi tay, Phú Quý tột cùng, thăng hoa chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai khó tin của người bố nghi đánh con trai tử vong, chôn xác ở đồi quế

Lời khai khó tin của người bố nghi đánh con trai tử vong, chôn xác ở đồi quế

Đã tìm thấy nam sinh viên Hà Nội mất tích khi leo núi Tam Đảo sau hơn 36 giờ mất liên lạc

Đã tìm thấy nam sinh viên Hà Nội mất tích khi leo núi Tam Đảo sau hơn 36 giờ mất liên lạc

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/4/2026, 3 con giáp Tài Lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/4/2026, 3 con giáp Tài Lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé trai đá bóng ra đường, người đàn ông chạy xe máy ngã tử vong

Bé trai đá bóng ra đường, người đàn ông chạy xe máy ngã tử vong

Đồng Nai: Phát hiện hơn nửa tấn thịt heo bốc mùi ở lò mổ trái phép chuẩn bị bán ra thị trường

Đồng Nai: Phát hiện hơn nửa tấn thịt heo bốc mùi ở lò mổ trái phép chuẩn bị bán ra thị trường

Đã tìm thấy nam sinh viên Hà Nội mất tích khi leo núi Tam Đảo sau hơn 36 giờ mất liên lạc

Đã tìm thấy nam sinh viên Hà Nội mất tích khi leo núi Tam Đảo sau hơn 36 giờ mất liên lạc

Giá vàng hôm nay, ngày 21/4/2026: Vàng miếng SJC hướng đến 172 triệu đồng, người mua vẫn lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/4/2026: Vàng miếng SJC hướng đến 172 triệu đồng, người mua vẫn lỗ ngay 3 triệu đồng

Danh tính nam thanh niên 19 tuổi mất liên lạc khi lên núi Tam Đảo

Danh tính nam thanh niên 19 tuổi mất liên lạc khi lên núi Tam Đảo

Danh tính người phụ nữ cố tình bán hàng rong trong sân bay Nội Bài

Danh tính người phụ nữ cố tình bán hàng rong trong sân bay Nội Bài