Danh tính người phụ nữ cố tình bán hàng rong trong sân bay Nội Bài

Ngày 20/4, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với bà N.T.T. (45 tuổi, trú tại Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 8/4, tại khu vực tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ cổng K1 đến kho hàng ACSV, thuộc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài), lực lượng Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện N.T.T. bán hàng rong trái phép.

Bị can N.T.T. tại cơ quan công an - Ảnh: VTC News

Quá trình kiểm tra, xử lý, người phụ nữ không chấp hành mà có hành vi la hét, đập phá, vứt đồ ra lòng đường, gây cản trở giao thông, làm mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến hoạt động tại khu vực.

Sự việc diễn ra gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa bàn, tạo dư luận không tốt, thể hiện sự coi thường pháp luật, có dấu hiệu của hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Khu vực bà T. gây rối - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, lực lượng chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu N.T.T. ký cam kết chấp hành quy định, không tái phạm. Tuy nhiên, đối tượng vẫn cố tình vi phạm.

Vụ việc là cảnh báo đối với các trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành quy định, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

