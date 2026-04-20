Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 người rơi xuống sông sau bữa tiệc sinh nhật

Đời sống 20/04/2026 13:46

Liên quan vụ hai người đàn ông rơi xuống sông mất tích trong đêm, ngày 20/4, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã tìm thấy thi thể của cả hai nạn nhân. Hai người này rơi xuống sông mất tích sau khi dự tiệc sinh nhật trên tàu vào tối 18/4.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 20/4, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xác nhận đã tìm thấy thi thể hai người đàn ông rơi xuống sông Tiền sau khi tham dự tiệc sinh nhật trên tàu du lịch.

Cụ thể, thi thể anh Võ Văn T. (ngụ phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) được phát hiện cách vị trí xảy ra vụ việc vài chục mét, thuộc địa phận phường Đạo Thạnh (tỉnh Đồng Tháp).

Trong khi đó, thi thể ông Trịnh Quang S. (ngụ TPHCM) được tìm thấy trôi trên sông Tiền, đoạn qua địa bàn xã Kim Sơn (tỉnh Đồng Tháp).

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 người rơi xuống sông sau bữa tiệc sinh nhật - Ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, tối 18/4, ông S. và anh T. cùng khoảng 10 người tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn trên tàu du lịch do N.T.T (23 tuổi, ngụ phường Thới Sơn) điều khiển.

Trong quá trình dự tiệc, hai nạn nhân có sử dụng rượu, bia. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, tàu cập bến tại cầu phao dẫn vào Cảng Du thuyền Mỹ Tho để khách lên bờ ra về.

Khoảng 20 phút sau khi tàu cập bến, các hành khách lần lượt rời tàu. Khi ông S. và anh T. bước từ tàu lên bờ thì bất ngờ rơi xuống sông và mất tích.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu còn khoảng 5 người, trong đó có vợ của một trong hai nạn nhân.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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