Ngày 19/4, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Bình Cơ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một thiếu niên 16 tuổi tử vong trong tiệm game trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 19/4, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Bình Cơ khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân thiếu niên 16 tuổi tử vong trong tiệm game.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 18/4, một thiếu niên đến chơi ở tiệm game trên đường ĐT 747A, phường Bình Cơ (trước đây là phường Hội Nghĩa, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Đến khoảng 9h sáng 19/4, chủ tiệm thấy thiếu niên này ngồi nghiêng đầu trên ghế nên đến kiểm tra và phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Người dân tập trung quanh hiện trường vụ thiếu niên tử vong ở TPHCM - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận tin báo, công an đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra vụ việc. Ban đầu, việc xác định danh tính gặp khó khăn do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, cũng không có ai quen biết.

Người dân đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm người nhà cho nạn nhân và đã có kết quả. Thiếu niên trong vụ việc là N.D.P. (16 tuổi, quê Đắk Lắk).

Nạn nhân ở trọ tại khu vực ngã tư Bình Chuẩn (phường Thuận Giao), cách hiện trường gần 20km.

Phát hiện bé trai tử vong trong ngôi mộ đắp vội, nghi bị cha đánh tử vong Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường liên quan đến nghi án bé trai 12 tuổi bị cha đánh tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-thieu-nien-16-tuoi-tu-vong-khi-ngoi-choi-game-xuyen-em-o-tphcm-758090.html