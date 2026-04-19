Cháy nhà xưởng cạnh cây xăng, người dân xung quanh hoảng hốt tháo chạy

Một vụ cháy lớn bùng phát tại nhà xưởng ở phường Tân Hiệp (TP.HCM) vào chiều tối 18/4, tạo cột khói đen cao hàng chục mét khiến người dân lo lắng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 18 giờ ngày 18/4, ngọn lửa bùng phát bên trong nhà xưởng. Do chứa nhiều vật dụng dễ cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng, tạo khói đen dày đặc bao trùm khu vực.

Phát hiện sự việc, người dân và lực lượng tại chỗ đã sử dụng bình chữa cháy mini, nước để dập lửa nhưng không hiệu quả. Ngọn lửa tiếp tục bùng phát mạnh, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang cây xăng và các công trình lân cận khiến nhiều người hoảng hốt sơ tán đến nơi an toàn.

Nhà xưởng bị cháy nằm nga canh cây xăng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Phụ nữ và Pháp luật, nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án khống chế ngọn lửa và ngăn cháy lan.

Sau gần 1 giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 19 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

