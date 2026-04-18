Thông tin MỚI vụ người đàn ông xông vào nhà đánh cụ bà ở TP.HCM

Đời sống 18/04/2026 11:07

Ngày 16/4, Công an phường Hòa Hưng (TPHCM) cho biết đang tiến hành xác minh, xử lý vụ một người đàn ông xông vào nhà hành hung cụ bà, nghi do mâu thuẫn liên quan đến việc thú cưng phóng uế.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 16/4, Công an phường Hòa Hưng (TPHCM) cho biết đang tiến hành xác minh, xử lý vụ một người đàn ông xông vào nhà hành hung cụ bà, nghi do mâu thuẫn liên quan đến việc thú cưng phóng uế.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người lớn tiếng qua lại. Theo nội dung clip, một người đàn ông liên tục chỉ trỏ và bất ngờ dùng tay đánh vào mặt cụ bà. Để tự vệ, cụ bà cũng đã dùng chổi đánh trả. Sự việc chỉ dừng lại khi có người dân xung quanh đến can ngăn.

Qua xác minh bước đầu, vụ việc xảy ra vào lúc 12h35 ngày 11.4 tại một căn nhà trên đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TPHCM.

Thông tin MỚI vụ người đàn ông xông vào nhà đánh cụ bà ở TP.HCM - Ảnh 1
Hình ảnh người đàn ông đánh cụ bà được camera ghi lại - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Lao Động, chia sẻ về sự cố này, anh Ngô Huỳnh Tài cho biết, cụ bà trong video là bà L. (68 tuổi, mẹ anh), còn người đàn ông hành hung là ông H. (hàng xóm). Nguyên nhân dẫn đến xô xát là do ông H. cho rằng chó của bà L. đã phóng uế trước cửa nhà mình, dẫn đến tranh cãi gay gắt.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Hòa Hưng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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