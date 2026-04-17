NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 160 tấn giá đỗ chứa chất gây ung thư

Đời sống 17/04/2026 16:30

Trong đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn thực phẩm bẩn, từ 19h–21h ngày 8.4, Đội Chống buôn lậu (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh) đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang 2 cơ sở tại khu Kim Lăng, phường Quảng Yên đang sử dụng hóa chất cấm để sản xuất giá đỗ.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 8/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt bắt quả tang hai cơ sở đang sử dụng hóa chất cấm để sản xuất giá đỗ với số lượng lớn tại khu Kim Lăng, phường Quảng Yên.

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 160 tấn giá đỗ chứa chất gây ung thư - Ảnh 1
Cơ quan điều tra thi hành các quyết định tố tụng đối với Ngô Thị Nhự - Ảnh: VietNamNet

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 1,5 tấn giá đỗ cùng các gói bột, tuýp chứa hóa chất cấm 6-benzylaminopurine và nhiều dụng cụ phục vụ sản xuất.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định toàn bộ số giá đỗ trên đều chứa 6-benzylaminopurine – hóa chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Đây là chất có tính bền, khi xâm nhập vào cơ thể có thể gây ngộ độc, rối loạn tiêu hóa cấp, ảnh hưởng gan, thận và hệ thần kinh, làm tăng nguy cơ ung thư.

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 160 tấn giá đỗ chứa chất gây ung thư - Ảnh 2
Các gói hóa chất - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, chủ hai cơ sở là Ngô Thị Nhự (SN 1967) và Phạm Thị Quỳnh (SN 1973, cùng trú tại khu Kim Lăng, phường Quảng Yên). Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố hai vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nhự và Quỳnh về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận dù biết 6-benzylaminopurine là chất cấm nhưng vẫn mua trôi nổi trên thị trường với giá từ 2.000–10.000 đồng/gói (2gram) để sử dụng nhằm thu lợi. Ngoài 1,5 tấn giá đỗ bị thu giữ, từ năm 2025 đến nay, hai cơ sở này đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 160 tấn giá đỗ ra thị trường.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.

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