NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 160 tấn giá đỗ chứa chất gây ung thư

Đời sống 17/04/2026 16:30

Trong đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn thực phẩm bẩn, từ 19h–21h ngày 8.4, Đội Chống buôn lậu (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh) đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang 2 cơ sở tại khu Kim Lăng, phường Quảng Yên đang sử dụng hóa chất cấm để sản xuất giá đỗ.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 8/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt bắt quả tang hai cơ sở đang sử dụng hóa chất cấm để sản xuất giá đỗ với số lượng lớn tại khu Kim Lăng, phường Quảng Yên.

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 160 tấn giá đỗ chứa chất gây ung thư - Ảnh 1
Cơ quan điều tra thi hành các quyết định tố tụng đối với Ngô Thị Nhự - Ảnh: VietNamNet

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 1,5 tấn giá đỗ cùng các gói bột, tuýp chứa hóa chất cấm 6-benzylaminopurine và nhiều dụng cụ phục vụ sản xuất.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định toàn bộ số giá đỗ trên đều chứa 6-benzylaminopurine – hóa chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Đây là chất có tính bền, khi xâm nhập vào cơ thể có thể gây ngộ độc, rối loạn tiêu hóa cấp, ảnh hưởng gan, thận và hệ thần kinh, làm tăng nguy cơ ung thư.

NÓNG: Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 160 tấn giá đỗ chứa chất gây ung thư - Ảnh 2
Các gói hóa chất - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, chủ hai cơ sở là Ngô Thị Nhự (SN 1967) và Phạm Thị Quỳnh (SN 1973, cùng trú tại khu Kim Lăng, phường Quảng Yên). Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố hai vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nhự và Quỳnh về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận dù biết 6-benzylaminopurine là chất cấm nhưng vẫn mua trôi nổi trên thị trường với giá từ 2.000–10.000 đồng/gói (2gram) để sử dụng nhằm thu lợi. Ngoài 1,5 tấn giá đỗ bị thu giữ, từ năm 2025 đến nay, hai cơ sở này đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 160 tấn giá đỗ ra thị trường.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.

Danh tính đôi nam nữ bỏ lại ‘thư tuyệt mệnh’ trên cầu để đánh lạc hướng công an

Danh tính đôi nam nữ bỏ lại ‘thư tuyệt mệnh’ trên cầu để đánh lạc hướng công an

Sáng 17/4, lãnh đạo xã Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc đôi nam nữ nhảy cầu Thạch Bích (Quảng Ngãi) tự tử là không đúng sự thật.

Xem thêm
Từ khóa:   giá đỗ có chất cấm tin moi giá đỗ chứa chất gây ung thư

TIN MỚI NHẤT

Từ giờ đến ngày 30/4 dương lịch, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, lộc lá đầy nhà, phúc lộc vây quanh, ăn sung mặc sướng

Từ giờ đến ngày 30/4 dương lịch, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, lộc lá đầy nhà, phúc lộc vây quanh, ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Chung Hán Lương từng bị nữ diễn viên kém 19 tuổi từ chối kết bạn

Chung Hán Lương từng bị nữ diễn viên kém 19 tuổi từ chối kết bạn

Sao quốc tế 58 phút trước
Dương Tử gặp khủng hoảng khi phim 'Gia nghiệp' xác nhận lịch phát sóng

Dương Tử gặp khủng hoảng khi phim 'Gia nghiệp' xác nhận lịch phát sóng

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Một sao nam kỳ vọng bứt phá với phim mới đóng cùng Ngô Cẩn Ngôn

Một sao nam kỳ vọng bứt phá với phim mới đóng cùng Ngô Cẩn Ngôn

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Biết chồng lén mua nhà cho bồ, vợ im lặng chờ 5 ngày rồi dẫn 2 nhân vật này đến "khánh thành", khiến cả đôi xanh mặt

Biết chồng lén mua nhà cho bồ, vợ im lặng chờ 5 ngày rồi dẫn 2 nhân vật này đến "khánh thành", khiến cả đôi xanh mặt

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 18/4/2026, Thần Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 18/4/2026, Thần Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 12h ngày 18/4/2026, 3 con giáp Tài Lộc rộn ràng, may mắn đổi đời, tiền bạc đầy két, mua nhà tậu xe

Đúng 12h ngày 18/4/2026, 3 con giáp Tài Lộc rộn ràng, may mắn đổi đời, tiền bạc đầy két, mua nhà tậu xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Danh tính đôi nam nữ bỏ lại ‘thư tuyệt mệnh’ trên cầu để đánh lạc hướng công an

Danh tính đôi nam nữ bỏ lại ‘thư tuyệt mệnh’ trên cầu để đánh lạc hướng công an

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Cháy 2 toa tàu khách khi đang di chuyển từ Hải Phòng đi Hà Nội, cột khói đen bốc cao ngùn ngụt

Cháy 2 toa tàu khách khi đang di chuyển từ Hải Phòng đi Hà Nội, cột khói đen bốc cao ngùn ngụt

Đời sống 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé gái 2 tuổi tử vong sau hơn 5 tiếng bị bố bỏ quên trên ôtô

Bé gái 2 tuổi tử vong sau hơn 5 tiếng bị bố bỏ quên trên ôtô

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 17/4/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, túi tiền nặng trịch, ngồi im cũng may mắn, hưởng trọn Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 17/4/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, túi tiền nặng trịch, ngồi im cũng may mắn, hưởng trọn Phú Quý

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 17/4/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 17/4/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính đôi nam nữ bỏ lại ‘thư tuyệt mệnh’ trên cầu để đánh lạc hướng công an

Danh tính đôi nam nữ bỏ lại ‘thư tuyệt mệnh’ trên cầu để đánh lạc hướng công an

Cháy 2 toa tàu khách khi đang di chuyển từ Hải Phòng đi Hà Nội, cột khói đen bốc cao ngùn ngụt

Cháy 2 toa tàu khách khi đang di chuyển từ Hải Phòng đi Hà Nội, cột khói đen bốc cao ngùn ngụt

Bé gái 2 tuổi tử vong sau hơn 5 tiếng bị bố bỏ quên trên ôtô

Bé gái 2 tuổi tử vong sau hơn 5 tiếng bị bố bỏ quên trên ôtô

Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng trong ngõ nhỏ ở Ba Đình, nhiều người kịp thoát nạn

Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng trong ngõ nhỏ ở Ba Đình, nhiều người kịp thoát nạn

Giá vàng hôm nay, ngày 17/4/2026: Tiếp tục giảm sâu xuống sát 170 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/4/2026: Tiếp tục giảm sâu xuống sát 170 triệu đồng

NÓNG: Danh tính nhóm người sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cho bà bầu, trẻ sơ sinh

NÓNG: Danh tính nhóm người sản xuất hơn 187.000 hộp sữa giả cho bà bầu, trẻ sơ sinh