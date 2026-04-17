Bé gái 2 tuổi tử vong sau hơn 5 tiếng bị bố bỏ quên trên ôtô

Đời sống 17/04/2026 11:36

Lãnh đạo UBND xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc thương tâm khi bé gái hơn 2 tuổi tử vong trong xe ô tô.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 17/4, một lãnh đạo UBND xã Đông Lộc, Nghệ An xác nhận một gia đình ở địa phương này vừa xảy ra sự việc đau lòng khi bé gái 2 tuổi tử vong nghi bị bỏ quên trên ô tô.

Vào sáng 16/4, một người đàn ông ở xã Nghi Thạch (cũ), nay là xã Đông Lộc, lái xe ô tô chở hai con gái tới trường.

Sau khi đưa con gái lớn tới trường tiểu học, người này không đưa con gái thứ hai tới nhà trẻ mà đưa về nơi mình đang làm việc. Người bố sau đó khóa xe, không nhớ con gái đang ngồi phía sau, rồi vào cơ quan làm việc.

Bé gái 2 tuổi tử vong sau hơn 5 tiếng bị bố bỏ quên trên ôtô - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VnExpress, đến chiều cùng ngày, đồng nghiệp phát hiện bé gái nằm trong xe nên thông báo với người bố. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu song bé gái 2 tuổi đã tử vong.

Bình thường, bé 2 tuổi được mẹ đưa đón tới trường, còn chị gái do bố chở.

Cơ quan chức năng nhận định từ thời điểm bé bị bỏ quên trên xe đến khi được phát hiện tử vong hơn 5 giờ trong tiết trời nắng nóng.

Hiện chính quyền xã Đông Lộc đã tới thăm hỏi, động viên gia đình.

Hơn một tuần qua Nghệ An trải qua nắng nóng gay gắt, ngày 16/4 nhiệt độ có nơi trên 38 độ C.

Sản phẩm các đối tượng tập trung gồm các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các thành phần công bố sản phẩm như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này.

