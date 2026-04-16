Thông tin MỚI vụ mẹ bóp mặt con gái 1 tuổi vì giận dỗi 'chồng hờ'

Đời sống 16/04/2026 16:48

Công an xã Ea Kar (Đắk Lắk) đang vào cuộc xác minh vụ việc một người mẹ liên tục có hành vi dùng tay bịt miệng con gái 1 tuổi, khiến cháu bé giãy giụa khóc thét.

Theo thông tin từ báo Dân trí, lgày 16/4, một lãnh đạo Công an xã Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết Chi hội phụ nữ Công an xã đã đến gia đình của cháu bé - từng bị mẹ tác động vào mặt - để thăm hỏi sức khỏe và nắm bắt tình hình nuôi dạy trẻ.

Tại đây, lực lượng công an ghi nhận sức khỏe của cháu bé ổn định. Đơn vị đã tuyên truyền, phân tích những hạn chế trong nhận thức, kỹ năng chăm sóc và giáo dục trẻ cho gia đình.

Cơ quan công an yêu cầu mẹ cháu bé có cam kết nâng cao trách nhiệm trong việc nuôi dạy con, phải bảo đảm an toàn về thể chất, tinh thần và không để xảy ra các hành vi ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ.

Ngoài ra, Chi hội phụ nữ Công an xã Ea Kar đã trao tặng một số nhu yếu phẩm cho cháu bé. Riêng đối với hành vi của người mẹ đối với cháu bé, cơ quan công an đang trong quá trình xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin MỚI vụ mẹ bóp mặt con gái 1 tuổi vì giận dỗi 'chồng hờ' - Ảnh 1
Công an xã Ea Kar đã đến nhà thăm hỏi sức khỏe bé gái - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, chiều 15/4, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ngắn ghi lại hình ảnh người phụ nữ một tay cầm điện thoại, tay còn lại liên tục xiết chặt vùng mặt của bé gái đang nằm ngửa trên giường. Bị tác động vào vùng mặt, nạn nhân gồng mình giãy giụa, khóc lớn, cố gắng thoát ra, mặt đỏ bừng do có dấu hiệu khó thở.

Công an nhanh chóng xác định người phụ nữ trong clip là bà B.T.T. (33 tuổi, trú tại thôn 2, xã Ea Kar) và người bị tác động vào mặt là bé P. (8 tháng tuổi, con gái của bà T.).

Bà T. được cơ quan công an mời đến trụ sở để làm việc. Tại đây, người phụ nữ thừa nhận sống chung với một người đàn ông nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó, bà sinh được một người con vào năm 2022 và con út là bé P..

Thời gian qua, giữa bà và "chồng hờ" thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngày 15/4, quá trình nói chuyện, đôi bên lại tiếp tục cãi vã nhau. Để trêu tức "chồng hờ", bà T. đã dùng tay bóp chặt mũi, miệng của con gái và quay lại clip gửi cho bố cháu bé.

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