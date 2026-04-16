NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 3 loại kem đánh răng trẻ em

Đời sống 16/04/2026 14:57

Ngày 14/4, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành loạt quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút số tiếp nhận phiếu công bố đối với nhiều sản phẩm mỹ phẩm đang lưu hành trên thị trường, với phạm vi áp dụng trên toàn quốc.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Lotus An Việt do kinh doanh mỹ phẩm không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Theo quyết định, Công ty TNHH Lotus An Việt có trụ sở tại số 1017 Nguyễn Bỉnh Khiêm, tổ 50 Phú Xá 2, phường Đông Hải, TP. Hải Phòng. Đáng chú ý, qua biên bản vi phạm hành chính lập ngày 13/4 tại Cục Quản lý Dược, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 7 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm.

Danh mục 7 sản phẩm bị đình chỉ lưu hành bao gồm ba sản phẩm kem đánh răng cho trẻ nhỏ mang nhãn Sunstar Do Clear Children Toothpaste (3 vị: bạc hà, nho, dâu tây); sản phẩm Sunstar Medica Crush Salt Toothpaste 6.1 OZ; sản phẩm Reihaku Hatomugi Moisturizing Body Soap; sản phẩm Reihaku Hatomugi Moisturizing Hand Cream; sản phẩm Reihaku Hatomugi Face Cleansing Washing Foam.

Với sai phạm trên, Công ty TNHH Lotus An Việt bị xử phạt hành chính số tiền 75 triệu đồng theo quy định hiện hành. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng buộc thu hồi 7 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do cơ sở đứng tên công bố.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 7 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; tiến hành thu hồi, tiêu hủy 7 sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Lotus An Việt phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 7 sản phẩm trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành tiêu hủy toàn bộ 7 sản phẩm nêu trên. Công ty phải gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm này về Cục Quản lý Dược trước ngày 9/5.

Sở Y tế TP. Hải Phòng có trách nhiệm trực tiếp giám sát Công ty TNHH Lotus An Việt trong việc thực hiện thu hồi 7 sản phẩm trên và báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 1/6.

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy 3 loại kem đánh răng trẻ em - Ảnh 1
Nhiều sản phẩm cho trẻ em vi phạm nghiêm trọng quy định về thông tin, thành phần

Theo thông tin từ báo Công an khuyến học, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm vi phạm nêu trên.

Đồng thời, cơ quan chức năng đưa ra khuyến cáo đối với người dân:

- Thận trọng khi mua sắm trực tuyến: Đặc biệt lưu ý các sản phẩm được rao bán trên Facebook, TikTok, Shopee, Lazada... vốn là những nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

- Kiểm tra thông tin công bố: Người tiêu dùng nên hình thành thói quen tra cứu số tiếp nhận Phiếu công bố trên hệ thống của cơ quan quản lý trước khi chọn mua.

- Cảnh giác với quảng cáo: Tuyệt đối không tin dùng các loại mỹ phẩm được quảng cáo có công dụng "điều trị", "đặc trị" như thuốc.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục tăng cường rà soát, hậu kiểm nhằm thanh lọc thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cộng đồng, đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị không tuân thủ tiêu chuẩn an toàn dược phẩm.

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