Tàu chở 21 người bốc cháy ngùn ngụt trên biển, cột khói cao hàng chục mét

Khoảng 8h30 sáng 15/4, tại biển Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ cháy tàu cá.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ cháy tàu cá xảy ra vào khoảng 8h15 sáng nay (15/4), khiến cabin tàu bị thiêu rụi hoàn toàn.

Thời điểm trên, tàu cá BTh 95768 TS do ông Nguyễn Văn T. (trú phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện, đang neo đậu cách cảng cá Phú Hài (phường Phú Thủy) khoảng 2km thì bất ngờ bốc cháy.

Do gió lớn, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm tàu cá. Toàn bộ 21 thuyền viên kịp thời nhảy xuống biển và được các tàu cá gần đó cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Ngư dân cùng lực lực lượng chức năng phun nước khống chế đám cháy trên tàu cá - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Hải đã huy động 3 xuồng nước cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Hải đội 2 và ngư dân tham gia chữa cháy.

Khoảng 1 tiếng sau, đám cháy được khống chế, dập tắt. Tại hiện trường, cabin tàu cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cột khói từ vụ cháy tàu bốc cao hàng chục mét khi nhìn từ xa - Ảnh: VTC News

Tàu cá trên xuất bến đi đánh bắt từ ngày 12/4 với 21 thuyền viên. Trên hành trình trở về cảng cá Phú Hài và neo đậu ngoài biển, chờ làm thủ tục nhập cảng thì gặp sự cố cháy.

Hiện tàu đã được lai dắt vào cảng để khắc phục, sửa chữa. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tau-cho-21-nguoi-boc-chay-ngun-ngut-tren-bien-cot-khoi-cao-hang-chuc-met-757787.html