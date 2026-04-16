Nổ cục nóng điều hòa trong khu công nghiệp, 2 người bị thương

Đời sống 16/04/2026 16:51

Khoảng 15h ngày 15/4, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy Công ty TNHH Mobase Việt Nam (KCN Yên Phong I, tỉnh Bắc Ninh).

Theo thông tin từ VietNamNet, một lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh xác nhận vào ngày 15/4 xảy ra một vụ nổ cục nóng điều hòa tại Công ty TNHH Mobase Việt Nam, Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. 

Vụ nổ khiến hai người là lao động sửa chữa máy điều hòa bị thương, không phải công nhân của công ty.

Theo hình ảnh tại hiện trường, sau tiếng nổ lớn, một số cửa kính của trụ sở công ty trên bị vỡ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân, đồng thời sơ tán công nhân viên ở khu vực lân cận để đảm bảo an toàn.

Nổ cục nóng điều hòa trong khu công nghiệp, 2 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ nổ điều hòa tại Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, đến sáng 16/4, trong hai nạn nhân, một người bị thương nặng vẫn phải nằm ở bệnh viện theo dõi trong khi người còn lại bị thương nhẹ đã được hỗ trợ y tế, cho về nhà theo dõi.

Hiện các cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ trên.

Được biết, Công ty TNHH Mobase Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn FDI, chuyên sản xuất vỏ điện thoại di động và các linh kiện điện tử kỹ thuật cao.

Công an xã Ea Kar (Đắk Lắk) đang vào cuộc xác minh vụ việc một người mẹ liên tục có hành vi dùng tay bịt miệng con gái 1 tuổi, khiến cháu bé giãy giụa khóc thét.

Xem thêm
Từ khóa:   Nổ máy điều hòa tin moi nổ Nổ máy điều hòa đang sửa

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

