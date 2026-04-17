Danh tính đôi nam nữ bỏ lại ‘thư tuyệt mệnh’ trên cầu để đánh lạc hướng công an

Đời sống 17/04/2026 15:28

Sáng 17/4, lãnh đạo xã Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc đôi nam nữ nhảy cầu Thạch Bích (Quảng Ngãi) tự tử là không đúng sự thật.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 5 giờ ngày 16/4, người dân đi tập thể dục phát hiện trên cầu Thạch Bích (phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) có 2 đôi dép cùng 2 bức thư tuyệt mệnh, bên trong ghi nội dung một đôi nam nữ cho rằng đã gây ra nhiều lỗi lầm nên quyết định "đi xa". Thư để lại đầy đủ thông tin cá nhân và số điện thoại người thân, khiến nhiều người lo ngại.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc, liên hệ với gia đình để xác minh, đồng thời phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm dưới sông suốt nhiều giờ nhưng không phát hiện tung tích 2 người.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đôi nam nữ này là N.L.T.T (15 tuổi, nữ) và L.T.N.T (16 tuổi, nam) cùng trú tại xã Nghĩa Hành. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy cả hai không hề tự tử như nội dung trong thư.

Danh tính đôi nam nữ bỏ lại ‘thư tuyệt mệnh’ trên cầu để đánh lạc hướng công an - Ảnh 1
Hai bức "thư tuyệt mệnh" đôi nam nữ để lại trên cầu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đến tối cùng ngày, lực lượng công an phát hiện 2 người này xuất hiện tại địa bàn phường Nghĩa Lộ. 

Khi thấy lực lượng chức năng, cả hai bỏ chạy. Qua truy đuổi, công an bắt giữ được cô gái T.T, trong khi N.T kịp trốn thoát.

Sáng nay 17/4, lực lượng chức năng phát hiện N.T và đưa về trụ sở Công an xã Nghĩa Hành để làm việc.

Theo ông Đinh Xuân Sâm, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hành, đôi nam nữ này đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xảy ra tại một số xã tại địa phương. Việc dựng hiện trường giả, để lại thư tuyệt mệnh trên cầu nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an, tránh bị phát hiện và xử lý.

Danh tính đôi nam nữ bỏ lại ‘thư tuyệt mệnh’ trên cầu để đánh lạc hướng công an - Ảnh 2
Công an xã Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) làm việc với cô gái liên quan đến thư tuyệt mệnh - Ảnh: Báo Thanh Niên

Hiện Công an xã Nghĩa Hành đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

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