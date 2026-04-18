Phẫn nộ clip chồng đánh vợ dã man từ ngoài sân vào trong nhà trước mặt con nhỏ

Đời sống 18/04/2026 05:30

Trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh bạo hành gia đình nghiêm trọng xảy ra tại phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh của một hộ gia đình, ghi lại cảnh bạo lực gia đình với tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận.

Theo dữ liệu hiển thị từ camera trong nhà, vụ việc xảy ra vào khoảng 07h55 ngày 10/4/2026. Đoạn clip dài hơn 1 phút được ghép từ hai góc quay (ngoài sân và trong phòng khách), phản ánh toàn bộ diễn biến vụ việc.

Người chồng liên tục có hành vi bạo lực, túm tóc, đánh đập người vợ. Ngay cả khi nạn nhân đã ngã xuống sân nhà, người vọ vẫn bị chồng kéo trên mặt đất vào trong nhà.

Vào phòng khách gã đàn ông tiếp tục đánh, đấm trong khi người phụ nữ gần như không còn khả năng chống cự, chỉ biết co người né tránh.

Đáng chú ý, toàn bộ hành vi bạo lực diễn ra trước sự chứng kiến của một em bé. Dù đứa trẻ có mặt ngay trong phòng, người đàn ông vẫn không có dấu hiệu dừng lại, khiến nhiều người xem không khỏi xót xa và ám ảnh.

Hình ảnh người chồng đánh đập vợ được camera ghi lại - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VTC News, ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Phần lớn ý kiến đều bày tỏ sự phẫn nộ, lên án gay gắt hành vi bạo lực mang tính côn đồ, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin lan truyền trên mạng, đơn vị đã mời hai vợ chồng liên quan lên làm việc để xác minh vụ việc.

Tại cơ quan công an, người vợ trình bày vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ gia đình. Người vợ cho biết bản thân không có thương tích và không đề nghị xử lý người chồng. Video trên mạng xã hội được người vợ đăng tải trong lúc bức xúc.

Sau khi làm rõ, lực lượng chức năng đã phối hợp với tổ dân phố nhắc nhở, giáo dục người chồng nhằm phòng ngừa tái diễn hành vi tương tự.

Lãnh đạo UBND xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc thương tâm khi bé gái hơn 2 tuổi tử vong trong xe ô tô.

