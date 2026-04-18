Phẫn nộ clip chồng đánh vợ dã man từ ngoài sân vào trong nhà trước mặt con nhỏ

Đời sống 18/04/2026 05:30

Trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh bạo hành gia đình nghiêm trọng xảy ra tại phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh của một hộ gia đình, ghi lại cảnh bạo lực gia đình với tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận.

Theo dữ liệu hiển thị từ camera trong nhà, vụ việc xảy ra vào khoảng 07h55 ngày 10/4/2026. Đoạn clip dài hơn 1 phút được ghép từ hai góc quay (ngoài sân và trong phòng khách), phản ánh toàn bộ diễn biến vụ việc.

Người chồng liên tục có hành vi bạo lực, túm tóc, đánh đập người vợ. Ngay cả khi nạn nhân đã ngã xuống sân nhà, người vọ vẫn bị chồng kéo trên mặt đất vào trong nhà.

Vào phòng khách gã đàn ông tiếp tục đánh, đấm trong khi người phụ nữ gần như không còn khả năng chống cự, chỉ biết co người né tránh.

Đáng chú ý, toàn bộ hành vi bạo lực diễn ra trước sự chứng kiến của một em bé. Dù đứa trẻ có mặt ngay trong phòng, người đàn ông vẫn không có dấu hiệu dừng lại, khiến nhiều người xem không khỏi xót xa và ám ảnh.

Phẫn nộ clip chồng đánh vợ dã man từ ngoài sân vào trong nhà trước mặt con nhỏ - Ảnh 1
Hình ảnh người chồng đánh đập vợ được camera ghi lại - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VTC News, ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Phần lớn ý kiến đều bày tỏ sự phẫn nộ, lên án gay gắt hành vi bạo lực mang tính côn đồ, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin lan truyền trên mạng, đơn vị đã mời hai vợ chồng liên quan lên làm việc để xác minh vụ việc.

Tại cơ quan công an, người vợ trình bày vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ gia đình. Người vợ cho biết bản thân không có thương tích và không đề nghị xử lý người chồng. Video trên mạng xã hội được người vợ đăng tải trong lúc bức xúc.

Sau khi làm rõ, lực lượng chức năng đã phối hợp với tổ dân phố nhắc nhở, giáo dục người chồng nhằm phòng ngừa tái diễn hành vi tương tự.

Bé gái 2 tuổi tử vong sau hơn 5 tiếng bị bố bỏ quên trên ôtô

Bé gái 2 tuổi tử vong sau hơn 5 tiếng bị bố bỏ quên trên ôtô

Lãnh đạo UBND xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc thương tâm khi bé gái hơn 2 tuổi tử vong trong xe ô tô.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng đánh vợ bạo lực gia đình tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong