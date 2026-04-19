Phát hiện bé trai tử vong trong ngôi mộ đắp vội, nghi bị cha đánh tử vong

Đời sống 19/04/2026 06:00

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường liên quan đến nghi án bé trai 12 tuổi bị cha đánh tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, tối 18/4, lãnh đạo UBND xã Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai) cho biết, cơ quan chức năng mới đây đã phát hiện một thi thể bé trai 12 tuổi tại khu đồi thuộc thôn Thác Tiên.

 

Trước đó, ngày 13/4, Công an xã Mỏ Vàng tiếp nhận tin báo về việc cháu P.X.A. (12 tuổi) mất tích. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã phối hợp với nhà trường, gia đình và người dân tổ chức tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện một khu vực trên đồi có dấu hiệu bị đào bới, lấp lại, nghi là nơi chôn thi thể cháu bé.

Phát hiện bé trai tử vong trong ngôi mộ đắp vội, nghi bị cha đánh tử vong - Ảnh 1
Khu vực phát hiện thi thể bé trai nghi bị sát hại ở Lào Cai - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, bước đầu, bố cháu bé (sinh năm 1990) khai rằng đã dùng dây điện đánh cháu và phạt đứng giữa nhà từ khoảng 19h đến 3h sáng hôm sau rồi cho đi ngủ. Ngày hôm sau, khi đi làm về, người bố phát hiện cháu bé nằm trên ghế, đã tử vong. Do hoảng sợ, người bố được cho là đã mang thi thể cháu bé đi vứt.

Công an xã đang tạm giữ người bố để phục vụ điều tra. Dự kiến sáng 19/4, các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Lào Cai sẽ tiến hành khai quật khu vực nghi vấn, khám nghiệm hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra.

Một sự việc hết sức đáng tiếc mới xảy ra tại xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) vào ngày 16/4 vừa qua khi một người đàn ông do sơ suất đã bỏ quên con gái 2 tuổi của mình trên ô tô khi đi làm vào buổi sáng.

Phát hiện bé trai tử vong trong ngôi mộ đắp vội, nghi bị cha đánh tử vong

