Xuyên đêm ứng cứu ngư dân đột quỵ, hôn mê trên vùng biển Hoàng Sa

Đời sống 18/04/2026 11:39

Sáng 18/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết vừa kịp thời cứu một ngư dân bị đột quỵ não nguy kịch trên biển.

Theo thông tin từ VOV, khoảng 22h40 ngày 17/4, tàu SAR 631 đã đưa một ngư dân đột quỵ ở vùng biển Hoàng Sa về bờ an toàn. Bệnh nhân đã được chuyển vào Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Xuyên đêm ứng cứu ngư dân đột quỵ, hôn mê trên vùng biển Hoàng Sa - Ảnh 1
Ê kíp đưa người bệnh lên tàu SAR để chăm sóc y tế - Ảnh: VOV

Lúc 8h12 ngày 16/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin khẩn cấp từ tàu cá QNa 91056TS, do ông Phạm Văn Huy (trú tại xã Núi Thành, Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, có thuyền viên Đỗ Bá Hậu (SN 1965, trú tại xã Núi Thành, Đà Nẵng) bất ngờ có các triệu chứng bị mất nhận thức, không nói, ăn uống được.

Lúc này tàu cách đảo Bom Bay, đặc khu Hoàng Sa khoảng 116 hải lý về hướng Đông Bắc. Thuyền trưởng yêu cầu đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu khẩn cấp và cho tàu chạy về hướng Đà Nẵng với tốc độ 5 hải lý/h.

Xuyên đêm ứng cứu ngư dân đột quỵ, hôn mê trên vùng biển Hoàng Sa - Ảnh 2
Ngư dân được đưa vào bờ an toàn, chuyển tới viện cấp cứu kịp thời - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi kết nối thông tin đến Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng, các y, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ não và đã hôn mê, nếu không kịp thời được tiếp cận y tế chuyên khoa để cấp cứu có thể dẫn đến tử vong.

Lúc 12h15 ngày 16/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhanh chóng phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng cử ê-kíp bác sĩ chuyên khoa cùng trang thiết bị đi cùng tàu SAR 631, thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Vượt qua hải trình hơn 260 hải lý, lúc 5h24 ngày 17/4, tàu SAR 631 đã tiếp cận tàu QNa 91056TS tại vị trí 17º32’N-112º36’E, thuộc đặc khu Hoàng Sa, triển khai ê-kíp nhân viên cứu nạn cùng y, bác sĩ lên tàu để cấp cứu tại chỗ. Bệnh nhân sau đó được chuyển về tàu SAR 631 để chăm sóc y tế tích cực.

Tình trạng bệnh nhân khi đưa lên tàu SAR 631 hết sức nguy kịch, đột quỵ não giờ thứ 20, hôn mê sâu, có triệu chứng yếu liệt nửa người bên phải. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, tàu SAR 631 nhanh chóng quay về bờ với tốc độ nhanh nhất.

Danh tính học sinh lớp 9 ngất xỉu và tử vong trong giờ thể dục

Danh tính học sinh lớp 9 ngất xỉu và tử vong trong giờ thể dục

Ngày 18/4, UBND phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng và các ngành chức năng liên quan về vụ việc một học sinh lớp 9 trên địa bàn phường bị ngất xỉu trong giờ học thể dục và tử vong sau đó.

Xem thêm
Từ khóa:   ngư dân đột quỵ hôn mê tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 6 giờ 34 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong