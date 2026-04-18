Xuyên đêm ứng cứu ngư dân đột quỵ, hôn mê trên vùng biển Hoàng Sa

Sáng 18/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết vừa kịp thời cứu một ngư dân bị đột quỵ não nguy kịch trên biển.

Theo thông tin từ VOV, khoảng 22h40 ngày 17/4, tàu SAR 631 đã đưa một ngư dân đột quỵ ở vùng biển Hoàng Sa về bờ an toàn. Bệnh nhân đã được chuyển vào Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Ê kíp đưa người bệnh lên tàu SAR để chăm sóc y tế - Ảnh: VOV

Lúc 8h12 ngày 16/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin khẩn cấp từ tàu cá QNa 91056TS, do ông Phạm Văn Huy (trú tại xã Núi Thành, Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, có thuyền viên Đỗ Bá Hậu (SN 1965, trú tại xã Núi Thành, Đà Nẵng) bất ngờ có các triệu chứng bị mất nhận thức, không nói, ăn uống được.

Lúc này tàu cách đảo Bom Bay, đặc khu Hoàng Sa khoảng 116 hải lý về hướng Đông Bắc. Thuyền trưởng yêu cầu đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu khẩn cấp và cho tàu chạy về hướng Đà Nẵng với tốc độ 5 hải lý/h.

Ngư dân được đưa vào bờ an toàn, chuyển tới viện cấp cứu kịp thời - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi kết nối thông tin đến Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng, các y, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ não và đã hôn mê, nếu không kịp thời được tiếp cận y tế chuyên khoa để cấp cứu có thể dẫn đến tử vong.

Lúc 12h15 ngày 16/4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhanh chóng phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng cử ê-kíp bác sĩ chuyên khoa cùng trang thiết bị đi cùng tàu SAR 631, thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Vượt qua hải trình hơn 260 hải lý, lúc 5h24 ngày 17/4, tàu SAR 631 đã tiếp cận tàu QNa 91056TS tại vị trí 17º32’N-112º36’E, thuộc đặc khu Hoàng Sa, triển khai ê-kíp nhân viên cứu nạn cùng y, bác sĩ lên tàu để cấp cứu tại chỗ. Bệnh nhân sau đó được chuyển về tàu SAR 631 để chăm sóc y tế tích cực.

Tình trạng bệnh nhân khi đưa lên tàu SAR 631 hết sức nguy kịch, đột quỵ não giờ thứ 20, hôn mê sâu, có triệu chứng yếu liệt nửa người bên phải. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, tàu SAR 631 nhanh chóng quay về bờ với tốc độ nhanh nhất.

