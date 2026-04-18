Danh tính học sinh lớp 9 ngất xỉu và tử vong trong giờ thể dục

Đời sống 18/04/2026 11:26

Ngày 18/4, UBND phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng và các ngành chức năng liên quan về vụ việc một học sinh lớp 9 trên địa bàn phường bị ngất xỉu trong giờ học thể dục và tử vong sau đó.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 18/4, UBND phường Bắc Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa có báo cáo gởi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cùng các ngành chức năng liên quan về vụ một học sinh lớp 9 bất ngờ ngất xỉu trong giờ học thể dục và qua đời sau đó.

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Theo báo cáo, vụ việc xảy ra khoảng 7h20 ngày 17-4 tại Trường THCS Chu Văn An, phường Bắc Gia Nghĩa.

Thời điểm này, em G.B., học sinh lớp 9A3, đang cùng cả lớp khởi động để chuẩn bị cho tiết học môn bóng rổ thì bất ngờ ngất xỉu.

Danh tính học sinh lớp 9 ngất xỉu và tử vong trong giờ thể dục - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, ngay sau khi phát hiện sự việc, giáo viên đã sơ cứu, đồng thời nhanh chóng đưa em đi cấp cứu. Dù được hỗ trợ khẩn cấp, em B. đã không qua khỏi lúc 8h45 cùng ngày.

Sau khi sự việc xảy ra, ban giám hiệu cùng các tổ chức đoàn thể và những đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình học sinh lo hậu sự.

Theo UBND phường Bắc Gia Nghĩa, nguyên nhân qua đời của học sinh B. vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan chuyên môn.

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